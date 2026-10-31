ジェレマイア・セント・ジュステは足首の負傷により、土曜日のフォルトゥナ・シッタルト戦を欠場する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、ハビ・ロペスを代役に指名した。デ・カイプで行われる一戦は16時30分に始まる。

フォルトゥナ戦ではチャルク・エルンストがゴールマウスを守る。右サイドをギヴァイロ・リードが担い、PSV戦で途中出場して好プレーを見せたロペスが左サイドバックに入る。フェイエノールトのセンターバックは渡辺剛とミカ・マルモルだ。

フェイエノールトの中盤にはおなじみの顔ぶれが並ぶ。シャルル・ヴァンハウッテとウサマ・タルガリンが守備的な役割を担い、ジヴァイ・ゼヒエルにはフォルトゥナのゴールを狙う自由が与えられる。

ホームチームの前線にもサプライズはない。リンブルフのチームを相手に、アニス・ハジ・ムサが右、ルチアーノ・ヴァレンテが左サイドを担う。フリーデンロテレイ・エールディヴィジで首位に立つチームの最前線には、ナチョ・フェリが入る。

フェイエノールトは先週のPSV戦で悲惨な立ち上がりを見せたものの、最終的には勝ち点1を手にした（1-1）。フォルトゥナはエクセルシオール戦で終了間際に得点し、ホームで重要な勝ち点3を獲得した。

なお、不運なヤクブ・モデルは欠場する。詳しくはこちら。

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト、リード、渡辺、マルモル、ロペス、ヴァンハウッテ、タルガリン、ゼヒエル、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。

フォルトゥナ・シッタルトの先発メンバー：ブランデルホルスト、グート、ファン・オッテレ、ヒュブナー、ピント、ブリッタイン、ト・ザント、ダールハウス、イハッターレン、デスコッテ、ゼーファイク。