フェイエノールトは先月、バルセロナに1-5で敗れたチャンピオンズリーグでの雪辱を狙う。午後6時45分に始まる水曜日のコモ戦では、AZに2-0で勝利した先発メンバーをジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が引き続き起用することが、発表された先発メンバーから分かった。

イタリアのコモを相手にゴールを守るのはチャルク・エルンスト。フェイエノールトの両サイドバックは右にジヴァイロ・リード、左にハビ・ロペスが入る。ジェレマイア・セント・ジュステとミカ・マルモルがセンターバックを組む。渡辺剛はすでに完全復調しており、途中出場も可能だ。

ファン・ブロンクホルスト監督は中盤でもサプライズを用意していない。シャルル・ファンハウテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒールがコモ戦に先発する。

ホームチームの前線もおなじみの顔ぶれだ。右からアニス・ハジ・ムサ、左から好調のルチアーノ・ヴァレンテが攻撃を仕掛ける。AZ戦でゴールを決めたナチョ・フェリが最前線に入る。

フェイエノールトの先発メンバー：エルンスト、リード、セント・ジュステ、マルモル、ロペス、ファンハウテ、タルガリン、ゼヒール、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ

コモの先発メンバー：サンチェス、スモルチッチ、チャロバー、ラモン、バジェ、ミジャ、バトゥリナ、ペローネ、ディアオ、パス、カイキ・ブルーノ。