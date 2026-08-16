ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、ゴー・アヘッド・イーグルス戦に臨むフェイエノールトのスタメンを発表した。ロッテルダムのクラブを率いる指揮官は、先発メンバーを1か所変更している。

先週のスパルタ・ロッテルダム戦（1-0勝利）と同じく、フェイエノールトのゴールマウスを守るのは今夏加入のチャルク・エルンストだ。唯一の変更は最終ラインで、負傷から回復した渡辺剛がセンターバックでタイス・クライエフェルトに代わって先発する。

渡辺はアタランタとの親善試合でその負傷を負った。激しい接触の後、鎖骨の痛みを抱えてピッチを後にしていた。そのためスパルタ戦を欠場したが、日本人DFは今回、十分に回復したことになる。

渡辺はジェレマイア・セント・ジュステとともにディフェンスの中央を形成する。ジバイロ・リード（右SB）とミカ・マルモル（左SB）が他のDFに入る。

フェイエノールトの中盤は今回もシャルル・ファンハウテ、ルシアーノ・ヴァレンテ、ハイファイ・ゼヒールの3人。前線も変更はなく、アニス・ハジ・ムサ、上田綺世、ガウッソウ・ディアラが並ぶ。

フェイエノールトとゴー・アヘッドは日曜14時30分にデ・カイプでキックオフを迎える。フェイエノールトにとっては、新シーズン最初の公式ホームゲームとなる。

ロッテルダムのクラブは今季のフリーンデンロテレイ・エールディビジを、ヴァレンテのゴールによるスパルタ戦の1-0勝利でスタートさせた。ゴー・アヘッドも開幕戦に勝利しており、ヴィレムIIを相手に4-1で制している。

フェイエノールトのスタメン：エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ファンハウテ、ゼヒール、ヴァレンテ；ハジ・ムサ、上田、ディアラ。

ゴー・アヘッド・イーグルスのスタメン：ハウグ；サンプステッド、ファン・ズワム、クラマー、ジェームズ；サラー・ラフムーニ、リントホルスト；テングステット、スライ、エドヴァルドセン；フラタケル。