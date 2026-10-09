ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは明言した。「彼がフェイエノールトを去ることは、私にとって選択肢ではない」

フェイエノールトに朗報だ。アニス・ハジ・ムサは土曜夜のAZ戦に出場できるだけの状態にある。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日、注目の一戦に向けた記者会見でそう明かした。

ハジ・ムサとワタナベはともに、先の代表ウィーク中に予定を早めてフェイエノールトへ戻っていた。2人とも軽い負傷を抱えていた。

AZ戦で起用可能かとの質問に対し、ファン・ブロンクホルスト監督は「ハジ・ムサは大丈夫だ。最終的にはしっかりトレーニングをこなしていて、明日の試合も出場可能だ」と答えた。

「ワタナベについては、明日の試合が少し早すぎるかどうか、もう少し様子を見ないといけない。だから、それは明日あらためて確認することになる」

一方、AZ戦を欠場することが確実なのは、フェイエノールトのハイス・スマルとヤクブ・モデルの2人だ。後者は今週、すでにグループ練習に参加している。スマルも復帰にかなり近づいている。

モデルについて、ファン・ブロンクホルスト監督は「今後数週間で彼がプレー時間を得られることを願っている。それは前向きなことだ。退団の選択肢があるのか？ いや、私にとってはない。非常にクオリティーの高い選手で、今はコンディションを整える必要がある」と話した。木曜日にはポーランドメディアが、レフ・ポズナンがモデルをポーランドに呼び戻す可能性を探っていると報じていた。

フェイエノールトとAZの一戦は、フレンドンロテライ・エールディビジの現在2位と1位による対戦だ。勝ち点差は2となっている。キックオフは土曜18時45分、会場はデ・カイプだ。