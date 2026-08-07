フェイエノールトは日曜のスパルタ・ロッテルダム戦でも、依然として渡辺剛を欠くことになる。日本人DFは先週の親善試合で負傷交代しており、回復は間に合わなかったと、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日に明かした。

ファン・ブロンクホルスト監督は記者会見で渡辺について、「スパルタ戦は少し早すぎる。彼は良い1週間を過ごし、日に日に痛みも減っている。ただ、日曜の試合には間に合わない」と語った。

一方で、指揮官には朗報もあった。ウインガーのガウス・ディアラは、日曜日にプレーできるだけの状態まで回復しているという。

渡辺は先週日曜、アタランタとの親善試合で前半4分に負傷交代していた。ニコラ・クルストヴィッチから激しい当たりを受けた後のことだった。

最終的にこのセンターバックはプレー続行が不可能となり、鎖骨を痛めたように見えた。代わってタイス・クラーイェフェルトが投入された。

渡辺はこの夏、日本代表の一員としてワールドカップにも出場していた。オランダ戦とスウェーデン戦のグループステージでは出場し、チュニジア戦とブラジル戦では試合を通してベンチに座っていた。

フェイエノールトにとって、これが新シーズンに向けた最後の親善試合だった。そして日曜12時15分、ロッテルダムのクラブはフレンデンロテライ・エールディヴィジの開幕戦で、スパルタ・ロッテルダムの本拠地に乗り込む。