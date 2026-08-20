ジョニー・デ・モルは木曜夜、FCシオン対アヤックスのライブ配信をめぐる大きな技術的トラブルについて、KIJKを代表して謝罪した。しかし、締めくくりのメッセージは複数の視聴者の反感を買っている。視聴者の多くが試合序盤の大部分を見逃していたにもかかわらず、司会者は難しい立ち上がりだったにもかかわらず「視聴者にとってもアヤックスにとっても成功した夜だった」と語った。

カンファレンスリーグのプレーオフの一戦をKIJKで視聴するには、サポーターは1回限り4.99ユーロを支払う必要があった。しかし、ライブ配信が黒い画面のままだったため、試合前番組と最初の15分間は視聴できず、その後ソーシャルメディアには数多くの苦情が投稿された。

試合後、デ・モルは解説のリシャルト・ウィチュヘとともに短い試合後番組の中でこの問題に言及した。「ここで締めくくります。放送の冒頭について、あらためておわびしたいと思います。あそこで少し問題があり、立ち上がりは難しかった。ちょうどアヤックスのように、立ち上がりは難しかったですね」と、司会者は冗談めかして語った。

その後に続いた締めの言葉は、一部の視聴者に完全に不評だった。「最終的には6ゴールのゴールフェスティバルになりました。視聴者にとってもアヤックスにとっても、成功した夜だったと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いできればと思います」とデ・モルは述べたが、補償の可能性については何も語らなかった。

Xでは、さまざまな視聴者がこの結論にほとんど理解を示せないと投稿している。「金を返せ、KIJK」とケビン・ファン・デン・エンデ（Cavinsky）は書き込み、それに対して別の人物が「本当にひどい。それでデ・モルが『申し訳ない、でもゴールフェスティバルだった』だって」と反応した。

ロン・ミヒールセンもまた、司会者の言葉に目に見えていら立っている。「ジョニーは『……視聴者にとってもアヤックスにとっても成功した夜でした……。またお会いしましょう』で締めた。あの金にがめついお前の年寄りで、いったい自分で何を考えてるんだ？！」と、彼はXに書き込んだ。











