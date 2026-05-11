ジョナサン・ロウの華麗なハーフボレーがナポリを痛撃。チャンピオンズリーグ出場権争いに波乱。

月曜夜、ボローニャはアウェイでナポリに3－2で逆転勝ち。アントニオ・コンテ率いるチームは序盤0－2とされたが、ジョナサン・ロウの鮮やかなハーフボレーで試合終了間際に勝ち越した。

序盤はボローニャが圧倒し、10分にフェデリコ・ベルナルデスキのシュートで先制。直後、フアン・ミランダのシュートはポストに阻まれた。

ナポリは直後にジョヴァンニ、アリソン・サントス、マッテオ・ポリターノ、スコット・マクトミネイで反撃したが、34分にはジョヴァンニ・ディ・ロレンツォのファウルで得たPKをリカルド・オルソリーニが決め、0－2となった。

前半終了間際にはディ・ロレンツォが右から切り込み、クロスバー下を叩くシュートで1点差とした。

後半もナポリに逆転のチャンスがあった。しかし直後、ホイユンドのパスからサントスが同点弾を奪った。

勢いは再びナポリに傾いたが、試合は徐々に膠着状態へ。しかしアディショナルタイム、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチのクリアが中途半端になり、ロウが拾ってハーフボレー。2－3の逆転弾で勝敗は決した。

チャンピオンズリーグ出場権を争う2位ナポリにとって、この敗北は大きな痛手だ。セリエA残り2試合でプレッシャーは頂点に達し、ドニエル・マレン所属の5位ASローマが3ポイント差まで迫っている。