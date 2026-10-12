レアル・マドリードの元スター選手であるホセ・マリア・グティエレス（グティ）が、ネグレイラ事件を背景にバルセロナ会長のジョアン・ラポルタを皮肉交じりに批判した。グティは、審判技術委員会の元副委員長への支払いがラポルタの第1次会長在任期間を含む複数の会長の時代にわたって続いていたにもかかわらず、カタルーニャのクラブの無実を主張したラポルタを、矛盾していると非難した。

グティの発言は、スペインの番組「エル・チリンギート」出演時に飛び出したもので、バルセロナの無実を主張し続け、この事件への対応をめぐってレアル・マドリードを尊大かつ傲慢だと批判したラポルタの最近の発言に対する反応だった。

レアル・マドリードの元スター選手はこう語った。「彼は今、クラブの運営方法について我々に説教をしている。だが、彼自身が彼に金を払った会長の一人だったのだ」。これは、元審判委員会副委員長のホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラが受け取っていた支払いを指した発言だ。

さらにグティは皮肉な口調でこう続けた。「まあ、フロレンティーノ・ペレスは彼の言葉を聞いて真剣に受け止めるだろうと確信しているよ。ラポルタがレアル・マドリードについて言うことすべてを真剣に受け止めるだろうね」。バルセロナ会長による白い巨人への攻撃を揶揄するコメントだった。

この舌戦は、ネグレイラ事件が続く中で起きたものだ。スペインのメディア報道によれば、同事件は2001年から2018年までの間にバルセロナが元審判関係者に関連する会社へ支払った約840万ユーロに関するもので、司法当局による捜査では、これらの支払いの性質と目的について今なお調べが進められている。

レアル・マドリードはこの件に関する法的措置を継続しており、スペインの司法当局に対して手続きを進めるとともに、欧州サッカー連盟にも書類を提出した。同連盟はすでに、提出された情報を精査するためバルセロナの案件を再び開いている。