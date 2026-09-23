アンディ・ロバートソンが『The Overlap』で、リヴァプールが昨季に経験した苦しいシーズンについて非常に率直に語った。トッテナム・ホットスパーへ移籍したDFは、ディオゴ・ジョッタの死が計り知れないほど大きな影響を与えたと明かしている。

「僕たちは昨季、闘志と信念を失ってしまった」と、リヴァプールで2度のリーグ優勝とチャンピオンズリーグ制覇を経験した左SBは嘆く。「『もう、いったい何の意味があるんだ？』と思っていた。ディオゴの家族が経験していたことを目にすればなおさらだ。彼の子どもたちを見ればね。僕たちは悲しみに暮れていた。彼は僕たちの友人だったからだ」

ロバートソンはまた、新加入選手たちも非常に難しい状況に置かれていたと指摘する。リヴァプールはフロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらに巨額を投じたが、リーグタイトルの連覇は最初から不可能だったという。

「新加入の選手たちには申し訳なく思っている。彼らは心が壊れてしまったクラブにやって来たんだ。大金でリヴァプールに移籍してきた選手たちだった。でも、ここで自分の居場所を見つけるまでに何カ月もかかった。あの時の僕たちは、サッカーのことなんて何も気にかけていなかったからだ。それが真実だった」と、退団したロバートソンは極めて困難な1年を振り返った。

ロバートソンはジョッタと非常に親しかった。「彼が亡くなる1週間前、僕は彼の結婚式に出席していた。人生で経験することの中でも、これほどつらいことはそうない。人生で最も幸せな日にいる彼を見て、その翌週に彼の家族が引き裂かれるのを見るんだから」

スコットランド代表の左SBによれば、アルネ・スロットはこの一連の状況に非常にうまく対処していたという。「僕たちはたくさん話をした。正直に言って、監督は本当に素晴らしかった。プレシーズンの準備なんて、実際のところ大したものではなかった。アルネが『練習したくなければ、しなくていい』と言っていたからだ。それがプレシーズン中の彼の姿勢だった」

「クラブには以前から心理士がいた。その人が、小グループでコーヒーを飲みながら話せる場を作ってくれた。僕たちはそれをかなり頻繁にやったし、それが助けになったと思う」とロバートソンは語っている。