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ジョゼ・モウリーニョ監督は、最近伸ばしたひげがレアル・マドリーの非の打ちどころのない好調の秘密だとの見方を一笑に付した。レアル・マドリーが重要なエル・クラシコに向けてカンプ・ノウに乗り込む今週末、ポルトガル人指揮官には大きな試練が待ち受ける。

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レアル・マドリーの変貌

1カ月余り前、サンティアゴ・ベルナベウを取り巻く状況は、今よりはるかに厳しかった。9月20日、マドリーは首都のライバル、アトレティコとのダービーで1-2の痛い敗戦を喫した。4位に低迷し、宿敵バルセロナとの差は6ポイントに開いた。それに先立つレアル・ベティス戦でもつまずいており、国内での不振に対するモウリーニョ監督の苛立ちは表情にも表れ、その手腕には厳しい目が向けられていた。

しかし、ダービーでの失意から数週間で状況は劇的に変わった。マドリーはラ・リーガとチャンピオンズリーグの両方で見事な連勝を続けている。戦術面と精神面での立て直しと時を同じくして、モウリーニョ監督はひげを伸ばし始めた。この成功期の新たな習慣をめぐって、冗談交じりの話題も生まれている。

モウリーニョ監督、ゲン担ぎを否定

最近の記者会見では、4連勝の間にひげが幸運のお守りになったのか、監督に直接質問が飛んだ。「1カ月ひげを生やして、その間はすべて勝っています。ゲン担ぎですか？」。かつてチェルシーとインテルを率いた指揮官は、すぐに笑いを交えて反応した。

モウリーニョ監督は、ひげの手入れとピッチ上でのチームの結果に関係があるという考えを即座に退けた。「まったく違う」と笑顔で答えたと、Sky Sport Italiaが報じた。「そんなに似合っていませんか？ 剃ったほうがいいですか？ でも、私はサッカー界で数少ない、ゲン担ぎをしない人間の一人です」

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10月も続く勢い

監督は否定したものの、そこに何らかの傾向を見いだそうとする人にとって、10月の結果は無視しがたい。Sky Sport Italiaが指摘したように、連勝はヤン・ディオマンデのゴールで手にしたビジャレアル戦の粘り強い1-0の勝利から始まった。続くチャンピオンズリーグのローマ戦では、終盤にエンドリッキとアントニオ・リュディガーが得点して試合をひっくり返し、4-3の劇的な逆転勝利を収めた。

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マドリーの決定力はその後も続き、ラ・リーガではセビージャを4-1で一蹴した。この試合の主役はキリアン・エンバペで、2得点を挙げて首都での勝ち点3獲得に貢献した。その勢いは次の欧州でのRBライプツィヒ戦にも持ち込まれ、ベルナルド・シウバ、アルダ・ギュレル、エンバペ、ディオマンデのゴールで再び4-1の快勝を飾った。一連の結果により、シーズンの重要な局面でチーム内には自信が戻っている。モウリーニョ監督のチームは、シーズン序盤に欠けていたバランスを見いだしたようだ。そして今、その実力がこれまでで最も厳しく試される一戦を迎える。

カンプ・ノウで迎える最大の試練

カンプ・ノウで控えるエル・クラシコは、ひげを生やしたモウリーニョ監督にとって特別な挑戦となる。バルセロナはここまでラ・リーガで7戦全勝と、国内では完璧な成績でこの一戦に臨む。ただし、直近のチャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンに敗れ、今季初黒星を喫した。これが敵地に乗り込むマドリーに心理的な隙をもたらすかもしれない。

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マドリーは依然としてリーグ首位と6ポイント差にあり、その差を縮めるにはこの対戦が重要となる。また、4試合の出場停止処分を受けているヴィニシウス・ジュニオールを欠いて戦う。