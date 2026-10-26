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レアル・マドリーがバルセロナに重要な勝利を収めた後、ジョゼ・モウリーニョは審判団への批判を抑えられなかった。ポルトガル人指揮官は、クラシコの後半にレッドカードが出される可能性のあったプレーを見逃したVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）に不満をぶつけた。

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クラシコ勝利にもモウリーニョが憤慨

モウリーニョは、チームが重要なバルセロナ戦での2-1の勝利を収めた後、審判団への不満を口にした。ポルトガル人指揮官は、大きな注目を集めた今回のエル・クラシコで、勝敗を左右する判定が自チームに不利に下されたと考えている。

日曜日に行われたこの一戦は、厳しいラ・リーガのシーズンの第10節に当たった。宿敵同士の激戦を制し、最終的に勝ち点3を手にしたのはレアル・マドリーだった。しかし、その好結果はモウリーニョの試合後の激しい発言によって、やや影が薄くなった。指揮官が問題視したのは、バルセロナのDFジョアン・カンセロとマドリーのヤン・ディオマンデが関わった後半のある場面だ。

VARは「寝ていた」と非難

モウリーニョは、カンセロが60分に退場処分を受けるべきだったと強く考えている。ポルトガル人サイドバックによるディオマンデへの危険なタックルは、一発退場に値したという主張だ。モウリーニョは主審を称賛する一方、怒りの矛先をVAR担当者だけに向けた。明白な誤審を完全に見逃したと非難している。

モウリーニョは記者会見で「我々は素晴らしい相手に対して、素晴らしい試合をした」と述べた。「主審も、私の考えでは素晴らしいジャッジをした。ただ、VARは私の考えでは60分に寝ていた。カンセロのディオマンデへのファウルは、明らかにレッドカードだったからだ」

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宿敵相手の見事な勝利

VARの対応に明らかな不満を抱きながらも、モウリーニョはチーム全体のパフォーマンスを強調した。宿敵を下したことは、ラ・リーガでの目標に向けた大きな弾みとなった。元インテル監督は、この日の相手の質の高さを認め、バルセロナが突きつけた厳しい試練を乗り越えた選手たちを称えた。

「それでも、見事な試合であり、見事な勝利だった」とモウリーニョは締めくくった。

今後の試合を見据えて

マドリーは今後、この重要なクラシコでの勝利から得た勢いを生かしたいところだ。バルセロナを相手に勝ち点3を獲得したことで、モウリーニョ率いるチームはシーズン序盤のリーグ優勝争いにしっかりと踏みとどまっている。次は今週末、ラ・リーガでラシン・サンタンデールとのアウェー戦に臨む。