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ジョゼ・モウリーニョは、チャンピオンズリーグでAEKアテネに勝利した後、レアル・マドリーのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールをどう指導しているかについて、興味深い話を明かした。ポルトガル人指揮官は、普段は主に穏やかに接する一方、必要なときには厳しく接することもためらわないと説明した。

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欧州の舞台で接戦を制す

マドリーはチャンピオンズリーグ第4節でAEKアテネとの接戦を3-2で制した。OPAPアレナでの緊迫した勝利の後、モウリーニョ監督は報道陣に対し、チーム全体のパフォーマンスや個々の選手への接し方について興味深い見解を示した。

ヴィニシウスへの接し方を語るモウリーニョ

モウリーニョ監督の試合後の記者会見で、最も興味を引いたのは、ブラジル人ウインガーのヴィニシウスへの接し方を率直に説明したことだ。才能あるFWに厳しく接するのか、それとも優しく接するのかと問われると、指導方法を具体的な割合で示した。

「割合で表すなら、これまでは右手（優しく接する）が80％、左手（厳しく接する）が20％だろう」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで説明した。

チーム内のバランスも重視

モウリーニョ監督は、より広い戦術面についても説明した。特に、レアル・マドリーの前線でヤン・ディオマンデが見せる優れた対応力に言及。ディオマンデは両ウイングでプレーするためにマドリーへ迎えられ、ヴィニシウスとともに流動的な攻撃を可能にしていると語った。

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「ヴィニシウスが何かを引き起こしたわけではない」とモウリーニョ監督は認めた。「ディオマンデは片方のサイドだけでなく、両サイドでプレーできる選手としてレアル・マドリーに来た。本人はまったく気にしていない。左右ではプレーの特徴は異なるが、右か左かは彼にとって何も変わらない。

「ヴィニは十分に及第点の試合をした。並外れた出来ではなかったが、チームも並外れた試合をしたわけではない。チームにとって厳しく、真剣に戦う必要のある試合だった。その中でヴィニシウスは非常によくやった。当然、結果がどうなるか分からない試合で交代を行うときは、その結果を考えなければならない。同時に、バレンシア戦のことも少し考える必要がある。ヴィニシウスではなくディオマンデを下げ、［エドゥアルドプ］・カマヴィンガではなくベルナルド・シウバを下げたのは、チュアメニがバレンシアでプレーするからだ。いくつかの交代を行う際には、土曜日の試合も考慮した」

次はバレンシア戦へ

マドリーはここから国内での戦いに目を向け、重要なリーガの一戦に備える。モウリーニョ監督率いるチームは今週土曜日、バレンシアと対戦するためメスタージャに乗り込む予定だ。