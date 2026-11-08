共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーがバレンシアに圧勝し、8連勝を飾った。ピッチ上では決定力を見せたものの、ポルトガル人指揮官は試合後に選手たちが選んだ祝福の仕方をからかわずにはいられなかった。

広告

メスタージャで連勝継続

マドリーは土曜日、敵地でバレンシアに3-0で快勝し、ラ・リーガ首位のバルセロナと勝ち点で並んだ。フェデリコ・バルベルデが先制点を挙げると、好調のアルダ・ギュレルもゴールを決め、キリアン・エンバペの得点をアシスト。マドリーは万全の状態で代表ウィークを迎えることになった。この結果は、2度目の指揮を執り始めた当初に疑問の声を向けられていたモウリーニョにとって、大きな巻き返しを示すものだ。チームは現在、公式戦8連勝を飾っている。

モウリーニョ監督は試合後のロッカールームの様子を語る際、スター選手たちとの音楽の好みのちょっとした違いを明かし、持ち前のユーモアを見せた。「幸せそうなロッカールームが見えるよ。ひどくて、うるさい音楽が流れているけどね」と笑いながら話した。「負けると、我々はあなたたちの混乱に入り込み、それがマドリディスタやファンにも広がりかねない。でも、ここでは落ち着いている」

ダービーでの敗戦は重要な教訓に

マドリーは宿敵アトレティコ・マドリーとのダービーに敗れて以来、完璧な戦いを続けている。しかし、モウリーニョ監督は目覚ましい復調に浮かれることなく、ロッカールームはしっかりと地に足をつけていると強調した。チームは同じ街のライバルに喫した痛い敗戦を、パニックに陥るのではなく、弱点を見つけるための重要な学びの機会にしたという。

モウリーニョ監督は、連勝中もチームが冷静さを保っていることを強調した。「うれしいのは、我々が一度も混乱せず、常に落ち着いていたことだ。好調な時こそ、誰もがバランスを保てるよう、私は常に努める。選手たちにはいつも、レアル・マドリーのようなチームでは、試合に勝っても度を越して喜ぶべきではないと伝えている。レアル・マドリーが試合に勝つのは普通のことでなければならない」と、かつてチェルシーとインテルを率いた指揮官は説明した。

広告 広告

通算100勝まであと3勝

ミスターチップが紹介した注目すべきデータによると、モウリーニョ監督はラ・リーガで指揮した126試合で97勝を挙げており、リーグ戦を100試合以上指揮した監督の中でも際立った勝率を記録している。100勝に到達すれば、クラブの輝かしい歴史の中でこの記録を達成した他の3人の監督に名を連ねることになる。モウリーニョ監督の復帰は、今季序盤に安定感を欠いていたチームを再び活気づけたようだ。

「彼（ミスターチップ）は、次の試合に勝たなければならないと教えてくれている。どれほど印象的な数字も、この世界では忘れられるものだし、我々は過去の実績にとらわれない。目の前のことに集中する。ただ、私はその数字を知らなかったし、誇らしく思う。ラ・リーガには優れた監督たちがいた。その中でこの数字を残せたのは誇るべきことだ」とモウリーニョ監督は述べた。

セルタ戦までの日々

代表ウィークに伴い国内リーグの日程が一時中断するため、マドリーはクラブの公式戦がない2週間を過ごす。この間、多くの主力選手がそれぞれの代表チームでプレーするために世界各地へ向かう。コーチングスタッフは離れた場所から選手のコンディションを慎重に管理し、負傷のリスクを見守ることになる。この中断が終わればチームはスペインの首都で再び集まり、ラ・リーガ再開に向けて準備を進める。次戦は、本拠地サンティアゴ・ベルナベウで熱心なサポーターを前に迎えるセルタ・デ・ビーゴ戦だ。