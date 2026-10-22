ジョゼ・モウリーニョ、バルセロナとのエル・クラシコにおけるレアル・マドリーの不利を嘆く

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ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリーとバルセロナの試合日程に差があると指摘し、日曜日のエル・クラシコを前に早くも心理戦を仕掛けている。レアル・マドリーは週半ばに欧州で快勝したものの、バルセロナに比べて回復に充てられる時間が大幅に短く、ポルトガル人指揮官は不満を抱いている。

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モウリーニョ、カンプ・ノウ遠征を前に試合日程に不満

モウリーニョ監督は、水曜夜のチャンピオンズリーグでチームが勝利を収めた後、すぐに試合日程への不満を口にした。レアル・マドリーがRBライプツィヒに4-1で勝利した一方、週末に対戦するバルセロナは、その丸1日前にパリ・サンジェルマンとの欧州での試合を終えている。この日程差により、今週末にカンプ・ノウで両雄が対戦するまでに、バルセロナはリーグ首位のレアル・マドリーより24時間長く回復に充てられる。

週半ばの快勝がチームに必要な士気の向上をもたらしたかと問われても、モウリーニョ監督の関心は日程上の課題に向けられた。「クラシコでは気を緩める余地はない。リーグ戦の1試合にすぎないが、ほかのどの試合とも違う。私たちは前に進んでいる。現時点では休養が24時間少ないが、それでも前に進む」と、チェルシーの元監督は語った。発言を『ESPN』が伝えている。

レアル・マドリーを悩ませる守備面の課題

Getty Images

ライプツィヒ戦で4ゴールを挙げたものの、モウリーニョ監督はチーム全体の出来に決して満足していなかった。欧州王者にとって守備の安定は依然として大きな課題であり、今季の公式戦最初の12試合で無失点に抑えたのはわずか2試合だ。モウリーニョ監督は完璧を求める姿勢を明確にし、最近は攻撃面に改善が見られるものの、チームはまだ発展途上だと指摘した。

「いや、私が望む状態にあるものは何もない。常に改善したいと思っている。ここに来てから100日以上が経った。もちろん、私が望むところには達していないが、以前よりうまくできていることもある……。私たちは良くなっている」と、モウリーニョ監督は説明した。

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クルトワの好セーブと集中力の欠如

61歳のモウリーニョ監督が特に不満を示したのは、ドイツのチームを相手に喫した失点だ。ティボー・クルトワの並外れたセーブがなければ、レアル・マドリーは勝てる状況を保てなかったと指摘した。さらに守備の心理的な側面にも触れ、GKが無失点に感じる喜びを、ストライカーがゴールを決めたときの喜びになぞらえた。

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「失点は気に入らなかった。GKの立場になって考えたからだ。クルトワは信じられないようなセーブを2度見せ、私たちが勝てる可能性をつないでくれた。ストライカーがゴールを決めるのを好むのと同じように、GKは無失点で帰るのを好む」と付け加えた。

ラ・リーガ首位を巡る争いに集中





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モウリーニョ監督は、水曜日の失点を、先週日曜日にセビージャを4-1で下した試合で見られた同様の隙と結びつけた。選手が試合終了の笛を待たずに勝負は決まったと思い込んだとされる、過信が原因だという。「今日の失点もセビージャ戦の失点も、過信と、試合にはもう勝ったと誰かが思ったことから生まれた。私はそれが気に入らない」と締めくくった。

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モウリーニョ監督は個人名を挙げなかったが、両方の失点場面でDFディーン・ハイセンが本来のポジションから外れていたように見えたと指摘する向きもある。クラシコが迫るなか、リーグ開幕からの9試合すべてに勝利しているバルセロナを相手に、レアル・マドリーはこうしたミスを犯す余裕はない。