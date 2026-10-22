ジョゼ・モウリーニョ、バルセロナとのエル・クラシコでレアル・マドリーが不利な状況を嘆く

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ジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日のエル・クラシコを前に、レアル・マドリーとバルセロナの日程上の差を指摘し、早くも心理戦を仕掛けている。週半ばに欧州で快勝を収めたものの、ポルトガル人指揮官は、自チームの休養時間がカタルーニャのライバルよりも大幅に短いことに不満を抱いている。

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モウリーニョ、カンプ・ノウ遠征を前に試合日程に不満

モウリーニョ監督は、水曜夜にチームがチャンピオンズリーグで勝利を収めた後、すぐに試合日程への不満を口にした。レアル・マドリーはRBライプツィヒに4-1で勝利した一方、次の対戦相手であるバルセロナは、その丸1日前にパリ・サンジェルマンとの欧州大会の試合を終えている。この日程の違いにより、今週末に両チームがカンプ・ノウで対戦するまでに、リーグ首位のバルセロナは回復に充てる時間を24時間多く確保できる。

週半ばの圧倒的なパフォーマンスがチームに必要な士気の向上をもたらしたかと問われても、モウリーニョ監督の関心は日程上の課題に向いていた。『ESPN』が伝えたところによると、元チェルシー指揮官は「クラシコで油断は許されない。リーグ戦の一試合にすぎないが、ほかのどの試合とも違う。我々は前に進んでいる。現時点では休息時間が24時間少ないが、それでも前進している」と語った。

レアル・マドリーを悩ませる守備面の懸念

Getty Images

ライプツィヒ戦で4ゴールを挙げたものの、マドリーの指揮官は試合全体の内容に決して満足していなかった。欧州王者にとって守備の安定感は依然として大きな課題だ。今季ここまで、公式戦最初の12試合で無失点に抑えたのはわずか2試合にとどまる。モウリーニョ監督は完璧を求める姿勢を明確にし、攻撃面では最近改善が見られるものの、チームはまだ発展途上だと指摘した。

「いや、何一つ自分の望む状態にはなっていない。私は常に改善したいと思っている。ここに来て100日以上になる。明らかに望むところには達していないが、以前よりうまくできていることもある。我々は改善している」と指揮官は説明した。

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クルトワの好守と集中力の欠如

61歳の指揮官は、ドイツのチームを相手に喫した失点を特に不快に感じていた。ティボー・クルトワの並外れたセーブがなければ、マドリーは勝利を狙える状況を保てなかったと指摘した。モウリーニョ監督は守備の心理面にも言及し、GKが無失点で試合を終える喜びを、ストライカーがゴールを決める喜びになぞらえた。

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「失点は気に入らなかった。私自身をGKの立場に置いて考えるからだ。クルトワは信じられないようなセーブを2度見せ、我々に勝利の可能性を残してくれた。ストライカーがゴールを決めるのを好むのと同じように、GKは無失点で帰るのを好む」と付け加えた。

ラ・リーガ首位争いに集中





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モウリーニョ監督は、水曜日の失点を、先週日曜日のセビージャ戦に4-1で勝利した際にも見られた同様の集中力の欠如と結びつけた。選手が試合終了の笛を待たずに勝負は決まったと思い込む、過信が原因だという。「今日の失点もセビージャ戦の失点も、過信と、もう勝ったと思った者がいたことから生まれた。私はそれが気に入らない」と締めくくった。

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指揮官は個人名を挙げなかったが、両方の失点場面でDFディーン・ハイセンのポジショニングが適切ではなかったようだと、見ていた人々は指摘した。クラシコが迫る中、リーグ開幕から9戦全勝のバルセロナを相手に、マドリーはこうしたミスを犯す余裕はない。

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