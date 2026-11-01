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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、中国市場をめぐる最近の騒動への対応について、キリアン・エンバペとクラブを称賛した。フランス代表主将のエンバペは、中国の元指導者、毛沢東に関する発言をした後、激しい批判を浴び、多額の収入をもたらす商業契約を失った。

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エムバペの発言、中国で激しい反発招く

モウリーニョ監督は、現在も続くエムバペを巡る論争に言及した。FWエムバペが最近、中国の元指導者である毛沢東について発言したことを受けたものだ。フランス代表のエムバペは毛沢東を独裁者と呼び、収益性の高い中国市場で直ちに大きな反発を招いた。

強まる反発を受け、選手とクラブは今週、速やかに正式な謝罪を表明した。ラ・リーガも対応を迫られ、ハビエル・テバス会長は危機対策チームを設置。事態の収拾に向け、水曜日に中国のヤオ・ジン大使と会談した。

モウリーニョ、クラブと選手の対応を称賛

マドリーが控えるラシン・サンタンデール戦を前に、モウリーニョ監督は今回の事態への対処に満足感を示した。ポルトガル人指揮官は、商業面と社会面への影響を抑えるために素早く対応したエースFWとクラブの双方を称賛した。

「これが現代社会の危うさだ。多くの場合、口を開かないことが最善となる。発言したり、何かについてコメントしたりすることには、さまざまなリスクが伴うからだ」とモウリーニョ監督は語った。『ロイター』が伝えている。

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「だが、彼（エムバペ）が、この件で非常に品格ある対応を見せたクラブとともに、極めて責任ある行動を取る姿も見た。我々としては、それで終わりだ。これ以上、言うことはない。レアル・マドリーとキリアン・エムバペは、ともに品格を持って即座に対応した。監督として、両者が私の立場を十分に代弁してくれたと感じている」

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エムバペ、商業面でも大きな打撃

エムバペへの経済的な影響は深刻だ。中国の大手ブランド数社が、スター選手との関係を直ちに断った。乳製品企業の蒙牛と上海ミルクグラウンド・フード・テック、飲料企業のイーストロック・ビバレッジはいずれも、フランス代表主将との協力を停止した。

中国の国営メディア『チャイナ・デイリー』は、この発言がエムバペの商業上の関係を脅かし、著名人の影響力には限界があることを強く印象付けたと指摘した。この事態は、中国におけるチーム全体の露出にも影響している。

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国有放送局ミグは、マドリーが次に臨む国内の試合を放送予定から外した。モウリーニョ監督は、現場を指揮する立場からは、この件についてこれ以上付け加えることはないと明言した。

サンタンデール戦に焦点を切り替え

ピッチ外での騒動はあるものの、モウリーニョ監督とチームは国内での戦いに再び集中しなければならない。マドリーは日曜日、サンタンデールとの敵地での一戦に臨む。この試合は中国のファンには放送されない。

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首位との差を縮めるため、チームは勝ち点3の獲得を強く望んでいる。現在ラ・リーガで3位につけており、首位バルセロナとの勝ち点差は6だ。