ジョゼ・モウリーニョ、エル・クラシコを前にレアル・マドリーとバルセロナの「不公平な」比較に反論

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、チームがすでにバルセロナと同じレベルに達しているべきだとの見方を一蹴し、日曜日の直接対決を前に、そうした比較は「不公平」だと述べた。ポルトガル人指揮官は、ラ・リーガで首位に立つバルセロナを勝ち点6差で追うなか、カンプ・ノウで厳しい一戦に臨む。

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モウリーニョ、忍耐を求める

モウリーニョは、今回のエル・クラシコをめぐる過熱した期待を抑えようとしている。自身が率いるレアル・マドリーは、完成された組織であるバルセロナと比べ、まだ発展途上にあると強調した。直近の4連勝や、RBライプツィヒを相手にしたチャンピオンズリーグでの快勝（4-1）など、チームは調子を上げている。それでも、チェルシーの元指揮官は、人々がスペインの両雄の安定度の違いを見落としていると考えている。

「1週間前にバルサが我々を圧倒すると考えていた人たちは、今も同じように考えていると思う。パリ戦や、マドリーのライプツィヒ戦（4-1の勝利）だけで考えを変えるとは思わない」とモウリーニョは語った。RTLが伝えている。

新たなマドリーのチームづくり

レアル・マドリーの指揮官が強調したのは、2024年の早い時期に就任したハンジ・フリックには、バルセロナで自身の哲学を浸透させる十分な時間があった一方、サンティアゴ・ベルナベウの状況は大きく異なるという点だ。レアル・マドリーが2シーズンにわたって主要タイトルから遠ざかった後、今夏に就任したモウリーニョは、自身の下でチームはまだ初期段階にあると断言している。

ワールドカップ後の休暇や最近の代表戦期間により、全選手がそろって練習できる時間は極めて限られ、戦術的な連係を深める余地もほとんどなかったと指揮官は指摘した。「人々は我々を完成品のように見ている。もっとも、サッカーで完成品と言うのは難しい。決して完成することはないのだから……。それでも、我々がすでにプロセスの進んだ段階にいるかのように見ている」とモウリーニョは続けた。

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「取り組みを始めてから3カ月だ。そのうち、選手たちがワールドカップから戻ってきていたプレシーズンと、最近の代表戦期間を差し引けば、一緒に過ごしたのは1カ月半か2カ月ほどになる……。チームづくりは始まったばかりだ。我々は初期段階にあり、監督は学び、分析し、少しずつ進む道を定めている。選手たちも監督のことを学んでいる……。この状態のチームを、より確立されたチームと比較するのは不公平だと思う」

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クラシコではこれまでの調子は関係ない

順位表では両チームに勝ち点6の差があり、バルサは国内で優位に立っている。それでもモウリーニョは、これまでの結果によって週末の一戦に向けた雰囲気が左右されることを拒んでいる。バルセロナは最近、PSGを相手に珍しくつまずいた一方、マドリーは勢いをつけてこの試合に臨む。しかし指揮官は、カタルーニャで試合開始の笛が鳴れば、過去の対戦や直近の調子はほとんど意味を持たないと強調した。

「我々は良い流れにある。試合に勝ち、良いプレーをし、ゴールも決めている。しかしクラシコでは、それまでに何をしたかは関係ない。影響はない。クラシコは特別で、通常は世界中のサッカーファンが足を止めて見守る。素晴らしい試合になることを願っている。そして、我々が勝てればいい」と指揮官は語った。

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ラミン・ヤマルの脅威

この試合を前に大きな話題となっているのが、ラミン・ヤマルの調子だ。19歳のスペイン人選手は、バロンドールの有力候補と広く目されている。しかしモウリーニョは、その並外れた才能を認めつつも、バルセロナのウイングが右サイドで発揮する影響力を抑えるためだけに、戦術プランを大きく変えるつもりはないと明言した。

「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい選手には敬意を払う」とモウリーニョは守備戦略について問われ、付け加えた。「敬意を払うことと、計画や布陣を変え、自分たちの本質を忘れることは別だ。我々は彼のためにも、対戦するほかの優れた選手のためにも、そうしたことはしない」