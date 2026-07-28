自らを「世界最大のクラブ」と称するレアル・マドリーは、世界最高の選手たちの獲得に動く――それが長年にわたるクラブの自己認識だ。そんな中、ここ数週間にわたってマンチェスター・シティのロドリと結びつけられていることは、さほど驚くべきことではない。というのも、このゲームメーカーはスペインのW杯制覇後に大会最優秀選手に選出されたからだ。少なくともこの受賞によって、レアルがこの件に向き合うことになったのは間違いない。ただし、30歳の獲得がマドリーにとって本当に良いアイデアかどうかは別問題だ。

現在レアルでロドリの名前が取り沙汰されていることは、ブンデスリーガのスター2人、ミヒャエル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）やヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）と並んで、大きな部分でまたしても会長フロレンティーノ・ペレスと関係している。ペレスは6月初旬、対立候補エンリケ・リケルメとの激しい選挙戦を繰り広げ、最終的には余裕を持って会長職の続投を決めた。 その際、ファンとクラブ会員に対し、今夏のメガ・トランスファーを大々的に予告。トップスター獲得のために1億5000万ユーロのオファーを出すつもりだと宣言していた。

「そのオファーはクリスティアーノ・ロナウドやカカ級の選手に向けたものだ」とペレスは公言した。だが、最終的に話はそれよりもはるかに華やかさ、創造性、得点力に欠けるものとなった。フリアン・アルバレスをその金額でアトレティコ・マドリーから獲得しようとしたものの、同じ街のライバルは王者の、もしかするとそれほど本気ではなかったかもしれないオファーを、容赦なく素早く拒絶した。その後、移籍市場でレアルにはいくつか動きがあったものの、無冠の2年間を経たファンに黄金時代を夢見させるような決定打はなかった。まず復帰したのは、かつての指揮官ジョゼ・モウリーニョだった。サンティアゴ・ベルナベウでの在任中にはタイトルも獲得したが、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの永遠のライバル対決では、多くの場合後れを取っていた。

レアル、ここまで移籍市場でインパクト不足

レアルはマルク・ククレジャ（チェルシー）とデンゼル・ダンフリース（インテル）を合計7500万ユーロで獲得し、両サイドバックを補強。さらに、フリーでイブラヒマ・コナテ（リバプール）も加え、守備陣にもう1枚を加えた。加えて、ロドリよりも1歳年上の31歳であるベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）もフリーで加入し、経験豊富な戦力が増えた。ただ、予告されていたような移籍市場での“爆弾”はまだない。そして当然ながら、ロドリが移籍すればその衝撃をもたらし得る。

2024年に負った前十字じん帯断裂の後でもなおロドリが備えているプレー面でのクオリティー、そしてそれを米国、カナダ、メキシコでの大会であらためて強烈に証明したことを考えれば、もし市場に出るならレアルが獲得に動くべきだという見方には十分な根拠がある。 Sky Sportの情報によれば、シティは2027年までとなっている現行契約の延長オファーを提示しているが、ここまでスカイブルーズとの合意には至っていない。同じ報道では同時に、レアルがロドリに対して2030年までの契約を提示したとも伝えられている。現在は5000万～6000万ユーロのオファーが準備されているようだ。

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ただし、こうしたレアルの関心そのものを否定する別の報道もある。スペインのスポーツ紙ASはクラブ内部の情報筋の話として、ロドリへの関心とされるものはスペインのW杯成功と結びついているに過ぎないと報じている。トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団後、レアルが疑いようもなく痛感していた中盤の司令塔としてロドリがマドリーに来れば、新指揮官モウリーニョのゲームプランは完全にひっくり返されることになる。

ロドリを加えれば、30歳の彼が試合を速めるべきか、落ち着かせるべきかを支配し、あらゆる攻撃が彼を起点に始まるボール保持型のサッカーになる。一方でレアルは、カルロ・アンチェロッティの下でその兆しが始まって以降、最近では相手にボールを持たせることを苦にせず、快速のヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペを生かした切り替えの局面に懸けるチームへと変化していた。

マレスカ、ロドリ離脱に言及「休んで回復しなければならない」

そのため、そもそもロドリがレアルの監督やそのプレースタイルに合うのかどうかが、大きな論点のひとつだ。そして、取り沙汰されている1億ユーロの移籍金が30歳の選手に対して高すぎないかも、もうひとつの論点となる。この夏のロドリには、まだ数年は高いレベルでやれる印象があり、その価格を十分に正当化し得るようにも見えた。また、アトレティコ・マドリーでの過去があるにもかかわらず、ロドリ自身もたびたびレアルでプレーすることに前向きな印象を与えていた。

「アトレティコでプレーしていたことは、レアルでプレーする妨げにはならない。同じ道を歩んだ選手はほかにもいる」と、この春には意味深に語っており、これによってこの司令塔がスペインの首都に戻る可能性を巡る最初の憶測が広がった。

ただ、先週には所属クラブから、ロドリが直ちに背中の手術を受けなければならず、まずは無期限離脱になるとの知らせが入った。「彼は月曜日に手術を受ける。その後は休暇が必要で、休んで回復しなければならない。そしてまた我々のところへ戻ってくる」と、シティ指揮官マレスカは説明している。

もっとも、実際にマンチェスターへ戻るかどうかは定かではない。背中の手術があろうとなかろうと、レアルに加えてパリ・サンジェルマンも現在ロドリに関心を示していると、RMCが伝えている。フランス王者の中盤はヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスと非常に充実しているが、それでもだ。チャンピオンズリーグ2連覇という実績が、その強さを物語っている。

ロドリ自身は、イングランドでの7年間を経てスペイン復帰を望んでいるとされる。レアル移籍に関しては、所属クラブよりもはるかに説得しやすい相手だろう。というのも、クラブはここまでなお強硬姿勢を崩しておらず、この取引に協力していないからだ。とはいえ、フロレンティーノ・ペレスは、望むものを手に入れたい時には資金面で十分に説得力を持ち得る人物として知られている。そして何より、彼はレアルのファンにひとつの約束をしており、それをぜひとも果たしたいと考えているはずだ。