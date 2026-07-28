自らを「世界最大のクラブ」と称するレアル・マドリーが、世界最高の選手たちの獲得に動く――これは長年にわたるクラブの自己認識だ。そうした中、ここ数週間にわたりマンチェスター・シティのロドリと結びつけられていることも、決して大きな驚きではない。スペインのW杯制覇後、この司令塔は大会最優秀選手に選ばれた。少なくともこの受賞によって、レアルがこの件を検討せざるを得なくなったのは確かだ。ただ、30歳の彼を実際に獲得することがマドリーにとって本当に得策なのかは、また別の話である。

現在のレアルがロドリをリストアップしていること、さらにブンデスリーガの2人のスター、マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）やヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）と並んで名前が挙がっていることには、今回もやはりフロレンティーノ・ペレス会長の存在が大きく関係している。ペレスは6月初旬、対抗馬エンリケ・リケルメとの激しい選挙戦を繰り広げ、その末に危なげなく続投を決めた。 そしてファンやクラブ会員に対し、今夏にはメガトランスファーを実現すると大見えを切り、トップスター獲得へ1億5000万ユーロのオファーを出す意向を示していた。

「そのオファーはクリスティアーノ・ロナウドやカカ級の選手に向けたものだ」とペレスは公言していた。だが最終的に浮上したのは、それよりはるかに華やかさ、創造性、得点力に欠ける名前だった。フリアン・アルバレスをこの金額でアトレティコ・マドリーから獲得しようとしたものの、宿敵はレアルのこの、おそらくそれほど本気でもなかったオファーを容赦なく、そして素早く拒絶した。その後、レアルは移籍市場でいくつかの動きを見せたが、無冠の2年を経たファンに黄金時代を夢見させるような“あの1件”はまだ実現していない。まず復帰したのは、かつての指揮官ジョゼ・モウリーニョだった。サンティアゴ・ベルナベウ時代にはタイトルも手にしたが、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの永遠のライバル対決では、概して分が悪かった。

ここまで移籍市場で決定的なインパクトを欠くレアル

レアルはマルク・ククレジャ（チェルシー）とデンゼル・ダンフリース（インテル）という2人のサイドバックを、合計7500万ユーロで獲得。さらにイブラヒマ・コナテ（リヴァプール）をフリーで加え、最終ラインを補強した。加えて、31歳でロドリよりさらに年上のベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）もフリーで加入し、経験豊富な戦力が増えた。とはいえ、予告されていた移籍市場での“爆弾”はまだ投下されていない。そしてロドリは、移籍が実現すればまさにそのインパクトをもたらし得る存在だ。

2024年に負った前十字じん帯断裂後もなお失われていないロドリのプレーの質、そしてアメリカ、カナダ、メキシコで行われた大会で改めてそれを強く証明した事実を考えれば、もし市場に出るならレアルが獲得に動くべきだという見方には十分な根拠がある。 Sky Sportによれば、シティは2027年までとなっている現行契約の延長オファーをロドリに提示しているが、現時点ではスカイブルーズとの合意には至っていないという。同じ報道では、レアルがロドリに対して2030年までの契約を提示したとも伝えられている。現在は5000万～6000万ユーロのオファー準備が進められているようだ。

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ただし、このレアルの関心そのものを否定する報道もある。スペイン紙ASは、クラブ内部の情報筋の話として、ロドリへの関心とされるものはスペインのW杯での成功と結びついた話にすぎないと報じた。トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団以降、レアルが間違いなく痛感していた中盤の舵取り役として彼がマドリーに加われば、新指揮官モウリーニョのゲームプランは完全にひっくり返されることになる。

ロドリがいれば、ボール保持をベースとするサッカーになる。30歳の彼が試合を速く進めるべきか、落ち着かせるべきかを支配し、あらゆる攻撃が彼を起点に始まる形だ。一方でレアルは、カルロ・アンチェロッティ体制の終盤からすでに、相手にボールを持たせることをいとわず、快速のヴィニシウス・ジュニオールやキリアン・エムバペを生かしたトランジションに賭けるチームへと変化していた。

マレスカ、ロドリ離脱について「休養し、回復しなければならない」

そもそもロドリがレアルの指揮官とそのスタイルに本当に合うのか。これが大きな論点の一つだ。そして、取り沙汰されている移籍金1億ユーロが30歳の選手に対して高すぎないかという点も、もう一つの論点である。もっとも、この夏のロドリは、まだ数年は高いレベルを維持できそうな印象を与えており、その価格を十分に正当化し得るようにも見えた。さらにロドリ本人も、アトレティコ・マドリーでの過去がありながら、繰り返しレアルでプレーする意思が十分にあるかのような印象を漂わせていた。

「自分がアトレティコでプレーしていたことは、レアルでプレーする妨げにはならない。同じ道をたどった選手はほかにもいる」。今春、彼は意味深にそう語り、司令塔のスペイン首都復帰をめぐる最初の憶測を呼び起こした。

ただ、先週には所属クラブから、彼が即座に背中の手術を受けなければならず、当面の間は離脱するという知らせが入った。「彼は月曜日に手術を受ける。その後は休暇が必要で、休養し、回復しなければならない。そしてまた私たちのもとに戻ってくる」と、シティ指揮官マレスカは説明した。火曜日にはスカイブルーズが手術の成功を発表。「クラブの全員が彼の早期回復を願っている」と声明で伝えた。

もっとも、彼が本当にマンチェスターへ戻ってくるのかは定かではない。 RMCによれば、レアルに加えて――背中の手術があろうとなかろうと――パリ・サンジェルマンもすでにロドリに関心を示しているという。フランス王者の中盤はヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスと非常に充実しているにもかかわらずだ。チャンピオンズリーグ連覇という実績が、その層の厚さを物語っている。

ロドリ本人は、イングランドでの7年を経てスペイン復帰を望んでいるとされる。移籍に難色を示し、現時点では取引に協力的ではないクラブよりも、本人の方がレアル行きに説得しやすい存在だろう。とはいえ、フロレンティーノ・ペレスは、実現したいことがあるときには金銭面で強い説得力を発揮できる人物として知られている。しかも彼は、レアルのファンに対してぜひとも果たしたい約束をすでにしているのだ。