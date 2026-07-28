自らを「世界最大のクラブ」と称するレアル・マドリーは、世界最高の選手の獲得に動く――。これは何年も前から変わらないクラブの自己認識だ。ここ数週間、マンチェスター・シティのロドリとレアルが結びつけられていることも、さほど驚きではない。なにしろ、このゲームメーカーはスペインのW杯制覇後に大会最優秀選手に選ばれている。少なくともこの受賞によって、レアルがこの件に向き合わざるを得なくなったのは確かだ。ただ、30歳の彼を実際に獲得することがマドリーにとって本当に良いアイデアなのかは、また別の話である。

ロドリが現在レアルの補強候補として取り沙汰されているのは、ブンデスリーガの2人のスター、マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）やヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）と並んでだが、その大きな理由の一つは、またしても会長フロレンティーノ・ペレスにある。ペレスは6月初旬、対立候補エンリケ・リケルメとの激しい選挙戦を繰り広げ、その末に余裕を持って再選を果たした。 そして大口をたたく形で、ファンとクラブ会員に対し、この夏にメガトランスファーを実現すると約束。トップスター獲得に向けて1億5000万ユーロのオファーを出す意向を示していた。

「このオファーは、クリスティアーノ・ロナウドやカカ級の選手に向けたものだ」とペレスは公言した。だが、最終的に浮上したのは、それよりもはるかに華やかさや創造性、得点力に欠ける名前だった。フリアン・アルバレスをその金額でアトレティコ・マドリーから獲得しようとしたものの、同じ街のライバルはレアルの、もしかすると本気ではなかったかもしれないオファーを、容赦なく素早く拒絶した。その後もレアルは移籍市場でいくつか動きを見せたが、無冠の2年間を経たファンに黄金時代を夢見させるような“あの一件”はまだない。まず復帰したのは、かつての指揮官ジョゼ・モウリーニョだった。サンティアゴ・ベルナベウ時代にタイトルも手にしたが、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの永遠のライバル対決では、概して後れを取っていた。

ここまで移籍市場でインパクトを欠くレアル

レアルはマルク・ククレジャ（チェルシー）とデンゼル・ダンフリース（インテル）を合計7500万ユーロで獲得し、両サイドバックを補強。さらにフリー移籍でイブラヒマ・コナテ（リヴァプール）も加え、守備陣を強化した。加えて、31歳でロドリよりも年上のベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）もフリーで加入し、経験豊富な戦力が増えた。それでも、予告されていたような移籍市場でのビッグインパクトは実現していない。そして、そのインパクトをロドリの加入がもたらす可能性は確かにある。

2024年に負った前十字じん帯断裂の後もなお失われていないロドリの技術的なクオリティー、そしてアメリカ、カナダ、メキシコで行われた大会でそれを改めて鮮烈に証明したことを考えれば、もし市場に出るのであればレアルが獲得に動くべきだという見方には十分な根拠がある。 Sky Sportによれば、ロドリにはシティから2027年に満了する契約の延長オファーが提示されているが、ここまでスカイブルーズとの合意には至っていない。同じ報道では同時に、レアルがロドリに対して2030年までの契約を提示しているとも伝えている。

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ただし、このレアルの関心自体を否定する別の報道もある。スペインのスポーツ紙ASは、クラブ内部の情報筋の話として、ロドリへの関心とされるものはスペインのW杯での成功と結びついているだけだと報じている。トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団後、レアルが中盤の舵取り役を痛切に欠いていたのは間違いないが、もしその役割を担うロドリがマドリーに来れば、新監督モウリーニョのゲームプランは完全に覆されることになる。

ロドリを加えれば、ボール保持型のサッカーになる。30歳の彼が、いつテンポを上げるべきか、いつ落ち着かせるべきかを支配し、あらゆる攻撃が彼を起点に始まる形だ。一方でレアルは、カルロ・アンチェロッティ時代の終盤から、相手にボールを持たせることをいとわず、ヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・エンバペのスピードを生かした切り替えの局面に懸けるチームへと変化していた。

マレスカ、ロドリ離脱に言及「休養し、回復しなければならない」

だからこそ、ロドリがそもそもレアルの指揮官、そしてそのスタイルに合うのかが一つの大きな疑問となる。さらに、取り沙汰されている移籍金1億ユーロが30歳の選手に対して高すぎないかという別の疑問もある。この夏のロドリは、まだ何年も高いレベルでプレーできそうな印象を与えており、その価格を十分に正当化するようにも見えた。だが先週、所属クラブから、彼が即座に背中の手術を受けなければならず、まずは期間未定で離脱するという知らせが入った。「彼は月曜日に手術を受ける。その後は休暇が必要で、休養し、回復しなければならない。そしてまた我々のもとに戻ってくる」と、シティのマレスカ監督は説明している。

もっとも、実際にマンチェスターへ戻るかどうかは定かではない。レアルに加え、たとえ背中の手術があろうとなかろうと、パリ・サンジェルマンもすでにロドリに関心を示しているとRMCは報じている。フランス王者の中盤はヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスと非常に充実しているにもかかわらずだ。チャンピオンズリーグ2連覇という実績が、その事実を雄弁に物語っている。

ロドリ自身は、イングランドでの7年を経てスペイン復帰を望んでいるとされる。レアル移籍という点では、クラブよりも本人を説得する方がはるかに容易かもしれない。そのクラブは現時点でなお難色を示しており、取引成立に協力していないからだ。それでも、フロレンティーノ・ペレスが、何かを実現したい時には資金面で十分な説得力を発揮できる人物であることはよく知られている。何より彼には、レアルのファンに対して果たしたい約束がある。