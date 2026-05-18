ジョゼ・モウリーニョは即座にバルセロナの選手をレアル・マドリードに獲得したいと考えている。

ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード監督就任が正式に発表される前から、すでに最初の移籍噂が流れている。英メディアの報道を引用した『ムンド・デポルティーボ』によると、マーカス・ラッシュフォードが最初の補強候補だという。

月曜日、移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏は、モウリーニョのレアル・マドリード就任が事実上決定的だと報じた。63歳の指揮官は2年契約にサインしたとされ、クラブの公式発表を待つばかりだ。

交渉ではスポーツ面の主導権を要求。先発、戦力、ロッカールームの決定権を求め、クラブの介入は拒んでいる。

同紙によると、モウリーニョは時間を無駄にせず、すでにラッシュフォードに注目しているという。ラッシュフォードは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへレンタル移籍しており、ユナイテッドでの将来はほぼないも同然だ。

同紙は「モウリーニョに近い筋は、ラッシュフォード獲得で周囲を驚かせる可能性があると語っている。バルセロナも完全移籍を望むが、モウリーニョはラッシュフォードと良好な関係にある」と伝えている。

2人はマンチェスター時代、ヨーロッパリーグ制覇を遂げた縁がある。モウリーニョには個人的な絆に加え、もう一つの理由があるという。波紋を呼び、バルセロナを困らせるためだ。