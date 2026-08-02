エンドリッキに対し、ASローマが具体的な関心を示していると、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。イタリア側はレアル・マドリーとの間で創造的な取引をまとめることを期待しており、多機能型のブラジル人をセンターフォワードでもウイングでも理想的な補強と見ている。

エンドリッキは昨季、当時の指揮官シャビ・アロンソの下でほとんど出場機会を得られなかったため、オリンピック・リヨンへレンタル移籍していた。20歳のセンターフォワードはフランスで好調な半年間を過ごし、ブラジル代表の一員としてワールドカップにも参加。そして現在は、ジョゼ・モウリーニョが指揮を執るマドリードに戻っている。

『グローボ』と『マルカ』によれば、モウリーニョはまだエンドリッキに確信を持っていないという。それでもエンドリッキは土曜日、フィオレンティーナとのプレシーズンマッチ（2-2）で得点を記録した。モウリーニョが自身のスカッドに新たなタイプのストライカーを求めていたことは明らかで、最近になって21歳のカルロス・エスピを素早く獲得したことからもそれがうかがえる。フィジカルの強さが持ち味で、身長1メートル94のスペイン人は、2500万ユーロでレバンテから加入した。

ローマのテクニカルディレクター、トニー・ダミーコは、この衝撃的な移籍を実現させるために全力を尽くしており、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、「この取引の実現可能性を見極めるため」にマドリードへ赴いたという。ただ、この幹部もローマがレアル・マドリーの要求する移籍金をおそらく支払えず、または支払う意思がないことを理解している。

そのためローマは、ニコ・パス方式の取引を目指している。アルゼンチン人のパスは2024年、わずか600万ユーロでレアルからコモへ売却されたが、その見返りとして900万ユーロという比較的低額の買い戻し条項が設定された。

パスはその後セリエAでまさにセンセーションを巻き起こし、市場価値もロケットのように急上昇した。レアルはそのオプションを行使し、その後あらためて6000万ユーロでコモに売却した。レアルは再び買い戻しオプションを盛り込んだが、今回はさすがに額が上がっており、8000万ユーロとなっている。

ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、長らくメイソン・グリーンウッドかクライセンシオ・サマーフィルのどちらかが自チームに加わることを期待していたが、2人はそれぞれフェネルバフチェとアル・ヒラルへ移籍した。そこでローマは現在、2030年半ばまでサンティアゴ・ベルナベウとの契約を結んでいるエンドリッキに望みを託している。