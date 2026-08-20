「私はアルダが大好きだ。アルダには、ルカ（モドリッチ）やベルナルド（シウバ）に起きたことと少し似たことが起きると思う。前の位置で始まり、最後は後ろの位置で終えるんだ」と、このポルトガル人指揮官はトルコ代表MFの将来性について語った。

さらに若手について指揮官は、「最初はトップ下、攻撃的な選手としてスタートし、その後はインサイドハーフ、そして守備的MFとして終える。アルダはその成長と試合理解力を踏まえれば、この道を歩むことになると私は思う」と続けた。

期待されたタイトルを獲得できずに終わった失望のシーズンを受け、モウリーニョはマドリードでチーム編成を再構築する任務に直面している。新戦力の統合に加え、クラブにいる選手たちを再びトップレベルへ引き上げることも指揮官には求められている。

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アルダ・ギュレルはレアル・マドリーでどのような役割を担う可能性があるのか？

その中には、2023年にフェネルバフチェからの移籍で実に2800万ユーロを要したギュレルも含まれる。だが、このMFはこれまでスター軍団の中で継続的なブレイクを果たせていない。その停滞の一因は、一定しないポジショニングにあった。だが、モウリーニョの構想では、いま明確な役割が見えつつある。

トニ・クロースとルカ・モドリッチの退団により、マドリーの陣容にはしばらくの間、低い位置からゲームを組み立てるクラシックな司令塔が欠けている。構想されていたワールドカップ優勝者ロドリの獲得も実現せず、本人はFCバルセロナ移籍を選んだ。

現在のレアルの中盤中央には、フェデ・バルベルデやオーレリアン・チュアメニらがいるが、この要件に合致するタイプではない。ギュレルにとっては、より低い中盤の位置へ下がることが、出場時間増加へのチャンスとなる可能性がある。

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ジョゼ・モウリーニョ、ベルナルド・シウバを最大級に称賛

ギュレルに関する話題に加え、モウリーニョは番組内で新戦力ベルナルド・シウバについても語った。このMFは、ライバルであるFCバルセロナとアトレティコ・マドリーの関心がありながらも、レアル・マドリーへ移籍した。

「彼はペップ・グアルディオラの選手で、すべてを与えてくれる。問題が少なく、安定感が大きいことを願っている。問題が少なく、安定感が大きければ、今の私にとってベルナルドは中盤の中央でプレーする選手だ。だがベルナルドはトップ下でも、右ウイングでもプレーできるし、中へ絞ることもできる。ベルナルドはどこでもプレーできる」と、モウリーニョは新戦力について語った。

最後に指揮官は、その獲得が純粋にスポーツ面での理由によるものだったと強調した。「彼は私がずっと愛してきた選手だ。バルセロナが彼を望んでいたとか、アトレティコが彼を望んでいたとか、そういうこととは何の関係もない。隣人が悲しむから、我々が彼を奪うという話でもない。ベルナルドがレアル・マドリーのレベルにふさわしいと確信していたんだ」