ジョゼ・モウリーニョが痛烈批判「私はUEFAに潰された」

ジョゼ・モウリーニョは『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、サッカー界におけるいくつかの出来事について自身の見解を語った。古巣ASローマとの今後の対戦、マンチェスター・シティの法的状況、そして審判団との関係についても触れている。

マンチェスター・シティの刑事事件について問われると、モウリーニョは手続きの遅さを強調するように、笑いを交えつつ皮肉っぽく反応した。「私は少し笑っていたいんだ。終わりが来るとは思っているからね」

「でも、私たち2人は」とモウリーニョは記者イバン・ザッツァローニを指して言う。「60代の人間だから、最終判決が出る時にまだ生きていられる幸運が必要だ。今ひとつ判決が出ても、その後にまた控訴が続く……」

審判界とのぎくしゃくした関係について、このポルトガル人指揮官は、自身が赴いたクラブでの時期が、疑惑や有罪判決を伴う事案と重なってしまった不運によるものだとしている。

例えば彼は、マンチェスター・シティが114の財務規則を破っていた時代に、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーの監督を務めていた。2025年にフェネルバフチェを去った後には、中央審判委員会（MHK）の会長フェルハト・ギュンドドゥが、ほかの6人の高官とともに逮捕された。

また、2010年から2013年までモウリーニョはレアル・マドリーの監督だった。2001年から2018年にかけて、バルセロナは審判協会会長エンリケ・ネグレイラに関連する企業に対し、およそ730万～840万ユーロを支払っていた。

ネグレイラ事件は、これまでになく現在進行形の話題となっている。レアル・マドリーは1週間前、5万ページに及ぶ報告書をUEFAに提出し、カタルーニャの宿敵から9つのリーグ優勝を剥奪するよう求めている。「私はレアル・マドリーに来て、ネグレイラの重要な時代を経験した」とモウリーニョは続けた。

「誰も知らなかったが、私たちはそれを経験した。その後、私は去り、今になって公になった。だがトルコでは、あの大スキャンダルが……。こうした状況はもっと頻繁に起きていた」と話すモウリーニョは、この夏にレアル・マドリーへ復帰した。そのクラブはスペシャル・ワンをベンフィカから引き抜いた。

モウリーニョは以前、ASローマでも指揮を執っており、フェイエノールトを下してカンファレンスリーグ制覇を成し遂げた。10月14日にはレアル・マドリーがローマに乗り込む。「私が到着したその日に、何千人もの人たちが私を迎えるために待っていてくれた。まだ何も成し遂げていなかったのにね」

「私はそれに値していなかった。だが、これがローマなんだ」。モウリーニョの下で、ローマは次なる欧州タイトルに非常に近づいた。しかし2023年のヨーロッパリーグ決勝は、セビージャにPK戦の末に敗れた。試合後、ローマとモウリーニョは、ハンドによるPKが与えられなかったことで、非常に不当に扱われたと感じていた。

モウリーニョは主審アンソニー・テイラーに激しく怒りを爆発させ、テイラーは出発前にブダペストの空港でローマのファンから威圧を受けた。「私の責任は、審判とトンネル内で起きたことにだけある。空港で起きたことについてではない」と彼は語った。

テイラーとの衝突は、ローマのオーナー陣との関係も悪化させた。モウリーニョは、テイラーとの一件をめぐって彼らと深刻な意見の相違があったという。「代償を払ったのは、オーナーとの関係だった。彼らは私とは違うタイプで、あの決勝への向き合い方も違っていた」と話している。

「決勝が終わり、私たちは休暇に入った。そして戻ってきた時には、私はもう死んでいた。自分に責任のないことの代償を払わせたUEFAによって、私は壊された」とモウリーニョは語った。



