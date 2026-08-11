The AthleticとASの一致した情報によると、レアル・マドリーの新指揮官は来季、ブラジルの逸材を戦力として計算しているという。そのため、エンドリッキは今夏の移籍市場で白い巨人を離れない見通しとなった。





モウリーニョはこの決定を、クラブ首脳陣と選手本人とともに下したという。これによれば、20歳の同選手は少なくとも前半戦終了までは残留し、その後1月に再び話し合いの場を設けて、今後の進め方について協議する方針だ。

ここまでは、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールらを擁するレアル・マドリーの前線における激しい競争、そしてそれに伴う定期的な出場機会の乏しさから、エンドリッキが再び他クラブへレンタル移籍すべきではないかとの憶測が広がっていた。

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エンドリッキの直近のパフォーマンスはどうだったのか？

昨季後半戦、ブラジル人FWはフランス1部のオリンピック・リヨンに所属し、継続的に出場機会を得て好パフォーマンスを披露した。公式戦21試合で8ゴール8アシストを記録し、その活躍によってブラジル代表のワールドカップメンバー入りまで果たした。

今季のプレシーズンでも、エンドリッキはここまで好印象を残している。約1週間半前に行われたACフィレンツェとの親善試合で2-2の引き分けに終わった一戦では、ブランコスの先制点となる1-0のゴールを早い時間帯に決めている。

エンドリッキとレアルの契約は2030年までとなっている。ここまでマドリーでは公式戦40試合に出場し、7ゴール1アシストを記録している。また、ブラジルがノルウェーに1-2で敗れてベスト16で敗退したワールドカップでは、カルロ・アンチェロッティ監督が4試合で途中出場させたものの、エンドリッキに得点は生まれなかった。