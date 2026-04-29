ジョゼ・モウリーニョが最も愛する古巣を挙げる：「これほど信じられないような雰囲気は経験したことがない」

ジョゼ・モウリーニョは『イル・ジョルナーレ』のインタビューで、ASローマでの約2年半を「キャリアで最も素晴らしい時期だった」と振り返った。

トッテナムでの不本意な時期を経て2021年夏にローマへ加入。1年後にはフェイエノールトを破り、初開催のコンフェレンスリーグを制した。

この優勝でローマは14年ぶりのタイトル獲得を果たした。2023年にはヨーロッパリーグ決勝に進出したが、PK戦の末にセビージャに敗れた。

国内では結果が出ず、チャンピオンズリーグ出場権も獲得できなかった。2024年初頭に解任されたが、クラブへの愛情は変わっていない。

ローマでタイトルを取ることがなぜこれほど難しいのかと聞かれると、彼は「分からない」と答える。「ローマは私のキャリアで最も素晴らしい場所だった。これほど特別な雰囲気を経験したことはない」。

「オリンピコはいつも満員で、人々が選手たちを称える様子は素晴らしい。期待は高まっているか？ それは問題ではない。だって我々はカンファレンスリーグを制したのだから。祝賀ムードは狂気じみていたよ。」

「こんな経験は初めてだ。チャンピオンズリーグで優勝した時（インテルとFCポルトでのこと）でさえなかった。ローマでの時間は終わった。これ以上は言いたくない。でも一つだけ。勝てないからといってローマのファンを責めるな。」

「ジャロロッシのファンがチームを支えている。彼らを非難するな」と語った。 「スペシャル・ワン」の愛称で知られるモウリーニョは現在ベンフィカを率いる。ベンフィカは今シーズン国内無敗ながら、おそらく優勝は逃す。来夏、彼はレアル・マドリードでトップレベルに返り咲く可能性がある。