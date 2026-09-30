Sport Bildの報道によると、このイングランド代表選手を来夏以降もブンデスリーガのクラブに引き留めておくのは、ますます難しくなりそうだ。

その主な理由は、23歳の同選手に対する国際的な関心の高さにある。現在はレアル・マドリーも獲得レースに参戦したとみられており、同クラブは2027年に向けて守備陣の補強先を探している。アントニオ・リュディガーとエデル・ミリトンの双方がクラブを去る可能性があるためだ。クアンサーは、レアルのジョゼ・モウリーニョ監督が好む候補の一人だという。

さらに、プレミアリーグの強豪クラブもこの万能型DFに注目している。クアンサーは2025年夏に移籍金3500万ユーロでリヴァプールからレヴァークーゼンへ移籍したが、リヴァプールは2027年に7000万ユーロで行使可能な買い戻し条項を保有していると伝えられている。

その条項の発動期限は来年6月15日。Bildによると、レッズがこのオプションを行使してクアンサーをイングランドに呼び戻す可能性は十分にあるという。ただし、DFが2027-28シーズンにアンフィールドでプレーするかどうかは確定していない。つまり、リヴァプールが即座に利益付きで再売却する可能性もある。

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ジャレル・クアンサーに関心を示しているクラブは他に？

そうなると、レアル・マドリーに加えてチェルシーとアーセナルも候補に浮上する。両クラブも獲得に関心を示しているとされるためだ。アーセナルはこの夏にもクアンサー引き抜きを試みていたが、B04がこれを阻止した。

報道によれば、アーセナルはクアンサーに対して移籍金6500万ユーロを提示したという。しかし、レヴァークーゼンはイングランド人選手としてのスポーツ面での価値が高すぎると判断し、拒否した。選手本人もこの移籍拒否を受け入れた。

チェルシーもまた、この23歳についてすでに問い合わせを行っていたという。とりわけシャビ・アロンソの下では、その体格の大きさと同時に技術力が平均以上である点が高く評価されているようだ。クラブ間の争奪戦になれば、最終的にレヴァークーゼンが得る移籍金はつり上がる可能性がある。

クアンサーはヴェルクスエルフで公式戦通算50試合に出場し、5ゴール1アシストを記録。前季はカスパー・ヒュルマンの下で主にセンターバックとしてプレーしていたが、新指揮官カルレス・マルティネスは現在、彼を右サイドバックとして起用している。