ジョゼ・モウリーニョが元世界王者選手をレアル・マドリードのスタッフに招へいした。

ジョゼ・モウリーニョがまもなくレアル・マドリードのコーチングスタッフに旧知の仲間を迎える兆しがある。The Athleticのデビッド・オーンスタインも、サミ・ケディラが間もなくスペインの首都に戻ると報じている。

ケディラ（39）はモウリーニョにとって馴染み深い存在だ。2人は2010～2013年、レアル・マドリードで3年間共に働いた。ケディラはモウリーニョ退任後も2年間残留し、2014年にはチャンピオンズリーグ制覇を遂げている。

10年ぶりの復帰となるケディラは、クラブ、選手、スタッフをつなぐ架け橋として期待されている。

指導者としては初仕事となる。2014年W杯優勝メンバーで、2021年にヘルタ・ベルリンで現役を引退して以来、公式な役職には就いていなかったが、テレビのコメンテーターとして活躍していた。

ケディラの加入でモウリーニョのスタッフ体制はほぼ固まった。アシスタントコーチのジョアン・トラランとペドロ・マチャド、アナリストのロベルト・メレラ、フィジカルトレーナーのアントニオ・ディアス、GKコーチのヌノ・サントスもマドリードへ同行する。

『The Athletic』によると、ケディラは元チームメイトのペペより優先された。43歳の元DFペペも条件を満たしていたが、最終的に選ばれたのはケディラだ。

モウリーニョは先日レアル・マドリード新監督に正式就任。ベンフィカから引き抜くため1500万ユーロが支払われた。彼は低迷するチームを再建し、再び栄光へ導くことが期待されている。