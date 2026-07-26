ESPN Brasilの報道によると、ここ最近の見方に反して、エンドリッキの再レンタルは決してあり得ない話ではないという。

ブラジル人FWは、レアルでの出場機会が非常に限られていたことから、年初にレンタル移籍を選択していた。その後、オリンピック・リヨンで非常に充実した半年間を過ごし、セレソンのW杯メンバー入りをアピール。そしておそらくは、今後マドリーでより重要な役割を担うに値することも示した。

だが、エンドリッキ本人は再びレンタルに出される可能性を否定し、今こそレアルで最終的に地位を確立したいと強く望んでいる一方で、ESPN Brasil によれば、レアル首脳陣の考えはやや異なるようだ。報道では、クラブは夏のプレシーズン中に、2人の若手センターフォワード、エンドリッキかゴンサロ・ガルシアのどちらを放出するかを決めたい考えだという。新指揮官ジョゼ・モウリーニョがそこで当然ながら重要な役割を担い、自身にとってより必要なのがどちらかを見極めることになる。モウリーニョが見切りをつけた方は、さらなる補強候補のためにスカッド内の余地を確保するべく、可能な限り放出される見通しだ。

リヨンへのレンタルでは好結果も…レアル・マドリーは依然としてエンドリッキを軸に考えていないのか？

エンドリッキにとって、再びレンタルに出されることになれば間違いなくかなり失望の大きいものとなるだろう。というのも、2024年にパルメイラスからベルナベウへ大きな注目を集めて加入した際、彼はレアルの未来の9番と見なされていたからだ。だが、ここまで20歳のストライカーはまだ完全なブレークを果たせていない。





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1年目は準レギュラーとして段階的に起用され、たびたび好プレーも見せていたが、昨季前半はレアルの前監督シャビ・アロンソの下で完全に構想外となっていた。だからこそリヨンへのレンタルはこの上なく正しい決断だった。フランスでは高いレベルで実戦経験を積み、新たな自信も手にした。リヨンでは21試合に出場し、ブラジル代表FWは8ゴール8アシストを記録している。

ジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリーの攻撃陣をどう構想するのか？

自身の目標に照らせば、エンドリッキは今やマドリーでも主役級の存在になることを望んでいる。それが実現できるかどうかは、当然ながら新たな指揮官のプランに大きく左右される。モウリーニョが2トップを採用するのであれば、不動のキリアン・エムバペの相棒としてエンドリッキが継続的に出場するチャンスは十分にあるだろう。だが、センターフォワードが1枚のみなら、多くの出場時間を得られる見通しは下がることになる。

エンドリッキとレアルの契約は2030年までとなっている。これまでマドリーでは公式戦40試合に出場し、7ゴール1アシストを記録している。ブラジルがノルウェーに1-2で敗れてベスト16で終わったW杯では、代表監督カルロ・アンチェロッティが彼を4度途中投入した。その大会でエンドリッキにゴールは生まれなかった。