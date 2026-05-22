「ジョシュア・ジルクゼー、2500万ユーロで移籍へ」

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ジョシュア・ジルクゼーはASローマの獲得候補上位に挙げられている。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、オーナーのライアン・フリードキン氏との最近会談で、マンチェスター・ユナイテッドからの移籍が認められた25歳ストライカーの獲得を強く要望した。

ローマの興味は昨年冬にもさかのぼる。当時、クラブは長期にわたって交渉し、選手も移籍に前向きだった。しかしマンチェスター・ユナイテッドの状況変化で交渉は成立しなかった。

1月5日、ユナイテッドはアモリム監督を解任し、キャリックが暫定監督に就任。彼はチームを立て直し、クラブをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。その後、キャリックは2028年まで契約を延長している。

しかし監督交代でもジルクゼーの状況はほとんど変わらなかった。チーム成績が向上しても彼の出番は限られ、キャリック体制下では5月9日のサンダーランド戦（0-0）に1度先発しただけだった。

総出場時間は10試合で127分。5試合でベンチ外、負傷で2試合を欠場した。

来季の見通しも明るくなく、クラブはFW補強を検討しているため、退団は避けられない。

ローマはこれにチャンスを見ている。移籍金は2000～2500万ユーロで、マンチェスター・ユナイテッドを説得できると『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が報じた。2024年にユナイテッドがボローニャから獲得した際の4250万ユーロを大幅に下回る。

ガスペリーニ監督はジルクゼーをトップ下ではなく、ストライカーの背後左サイドの攻撃的MFとして起用する構え。同郷マレンとのオランダ人コンビにも期待を示している。