ジョシュア・ザークツィー、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ史上最大の敗戦を阻止

コモが、先週のフェイエノールト戦での敗北を見事に払拭した。ホームでニコ・パスを中心にマンチェスター・ユナイテッドを圧倒し、4-1で勝利。マタイス・デ・リフトは11カ月に及ぶ負傷離脱を経て、ユナイテッドで復帰を果たした。

北イタリアでの一戦は、キックオフ直前まで開催できるか不透明だった。激しい雨で難しいコンディションとなったが、ウォーミングアップ中に予定どおり18時45分に開始できることが分かった。

最初の決定機を迎えたのはユナイテッドだった。ディオゴ・ダロトが先制点を決めるべき場面だったが、幸運な形で左足の前にボールがこぼれてきたものの、シュートの精度を欠いた。その代償は大きく、1分後にコモが先制した。

ペナルティーエリア内でパスを受けたニコ・パスが、左足で打てる位置にボールを置き、ファーサイドへ見事に流し込んだ。1-0。センネ・ラメンスに防ぐ術はなく、ゴールのすぐ近くでパスにあまりにも広いスペースを与えたハリー・マグワイアを、非難するように見つめた。

前半の残り時間はコモが完全に支配した。ユナイテッドはまったく主導権を握れず、1点差でロッカールームに戻れたことを幸運に思うべき内容だった。マイケル・キャリックはカルロス・バレバとアマド・ディアロを投入したが、後半に入るとユナイテッドの状況はさらに悪化した。

あっという間に2-0となった。パスがアナスタシオス・ドゥヴィカスの走り込む先へスルーパスを送り、ドゥヴィカスはデ・リフトをいとも簡単に振り切った。そして、このストライカーが確実に決めた。さらに60分を迎える前に、バレバの大きなミスからパスが3点目を奪い、ユナイテッドは完全に打ちのめされた。

しかも、3-0では終わらなかった。終盤もユナイテッドはコモにパスを回され続け、その結果としてハコボ・ラモンが4点目を決めた。このままなら、1994-95シーズンにロマーリオとフリスト・ストイチコフを擁するバルセロナに0-4で敗れた際の、ユナイテッドのチャンピオンズリーグにおける最大点差の敗北に並ぶところだった。しかし、終了間際の後半アディショナルタイムにジョシュア・ザークツィーがゴールを決めて4-1とし、それを免れた。