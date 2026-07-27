「おそらくそうなると思う」と、DFBのスポーツディレクターを務めるルディ・フェラーはマインツで行われた「インターナショナル・トレーナー・コングレス」で関連する質問に対して語り、さらにこう続けた。「ヨー・キミッヒは多くの代表戦で、自分が旗手であり、素晴らしいキャプテンであることを証明してきた。そこに大きな変化があるとは私には思えない」

フェラーは、金曜日の就任会見で最前列に座っていたクロップについて、「信じられないほど経験豊富な監督だ」と評した一方で、彼もまた「この役職がどれほどの重みを持つかはすでに感じているだろう。私も同じ経験をした。私もかつて4年間その立場にいたからね。やはりクラブチームとは違う」と述べた。

フェラーが批判者からナーゲルスマンを擁護「彼はそんな批判を受けるに値しない」

フェラーはさらにこう続けた。「世界最高のクラブにいたとしても、大きな協会の代表監督であること、そしてドイツは今もなおまさにそうした協会だが、それはとてつもなく重い仕事だ。彼も気づくだろう。私もユリアン（ナーゲルスマン）にいつも繰り返し言っていたんだ。招集、スタメン、戦術と、どんな決断を下そうとも、それについて議論する8000万人がいる。そして全員を満足させることはできない」

フェラーによれば、クロップの前任者で、ワールドカップでの惨敗後に退任したナーゲルスマンは、一部で不当に、そして厳しすぎる批判を受けていたという。「彼はそんな扱いを受けるに値しない。彼は素晴らしい人間性を持ち、素晴らしい若者で、これから非常に大きな監督としてのキャリアが待っている。まだ若いからね。そう遠くないうちに、またトップクラブに戻ると私は確信している。そのことには大きく賭けてもいい」





Getty Images







