ジョシュア・キトラーノは、移籍金なしでの退団とフェイエノールトの関心について「具体的な進展はなかった」と率直に語った。

スパルタのMFジョシュア・キトラノは、今冬フェイエノールトへの移籍を逃したが、4年間過ごしたクラブをフリー移籍で去る方向でいる。新たな挑戦を求めている。

24歳のキトラノは2022年夏、ノルウェーのオッズBKから約60万ユーロで加入。スパルタで欠かせないMFに成長した。

ロッテルダムで126試合に出場し14得点9アシストを記録。今季は5得点を挙げ、うち2得点は同市ライバルであるフェイエノールトとのアウェー戦でマークした。

今季フリーで退団することについて本人は「スパルタに恩返ししたかった。それが目標だった」と肩を落とす。

「ピッチ上で恩返しはできた。特にフェイエノールト戦の勝利は最高だった。だが金銭的な貢献ができず心残りだ」

それでも今冬、フェイエノールト移籍のチャンスがあった。同クラブは彼がオッズBK時代にすでに興味を示していたが、2度とも実現しなかった。 「去年の夏も、今年の冬もフェイエノールトへ移籍するチャンスがあったが、実現しなかった。僕はいつもタイミングが悪く、移籍期間の前後には怪我をしてしまう」と彼は認める。

なお、関心は十分にある。ムニール・ブアリンによると、今週ボーデ・グリムトが有力な獲得候補として彼の名前を挙げたという。 本人も「多くのクラブから関心が寄せられている」と認める。「だが繰り返しになる。以前からそうで、具体的な動きがないのにうんざりしている。まずは本当に獲得を望むクラブが現れることが、今の僕にとって何よりも重要だ」と語った。