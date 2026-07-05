ジョコビッチ、ウィンブルドン準々決勝進出へ。フェデラーの伝説的記録を塗り替えた。

セルビアのノバク・ジョコビッチは本日日曜、ロシアのロマン・サヴィオリンを7-6、6-3、3-6、 6-3で破り、準々決勝に進んだ。

39歳のジョコビッチは芝での通算勝利数を106に伸ばし、フェデラーの105勝を超えた。 ただし、最多記録保持者であるマルティナ・ナブラチロワ（120勝）には届かない。

元世界ランク1位のジョコビッチは序盤で苦戦し、第1セットを2－5とリードされたが、5－5に追いつき、 タイブレークを8－6で制した。

第3セットは落としたが、試合は3時間26分で勝利した。

試合後、ジョコビッチは「またしても厳しい試合だった」と語り、予選勝ち上がりの相手パフォーマンスを称えた。「ロマンは素晴らしいスタートを切った。バックコートプレーヤーに劣等感を抱くことはめったにない」と語った。

グランドスラム通算25勝、ウィンブルドン8勝目を目指し、達成すればフェデラーの大会最多記録に並ぶ。

準々決勝では、カナダのフェリックス・オジェ＝アリアシム（第4シード）とスペインのアレハンドロ・ダビドビッチ（第23シード）の勝者と対戦する。ダビドビッチは、ウィンブルドン直前にマヨルカ島で行われた芝コート大会でATPツアー初優勝を飾っている。