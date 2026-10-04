セルビアのノバク・ジョコビッチが、世界ランキング2位のドイツ、アレクサンダー・ズベレフを北京テニス大会（500ポイント）の準々決勝で破るという衝撃的な番狂わせを演じた。日曜のこの試合でジョコビッチは2-1で勝利を収め、準決勝進出を決めた。

世界ランキング11位、39歳のジョコビッチは、10歳年下のズベレフに対して劣勢を覆すことに成功。豊富な経験と重要な局面での対応力を生かし、世界屈指の選手を相手にした難しい一戦を制した。

四大大会で24度の優勝を誇るセルビアのスターは力強いプレーを披露し、第1セットを4-6で落としたものの、第2・第3セットを同じ4-6のスコアで制して逆転。ドイツ人対戦相手の大会続行への望みを断ち切った。

世界ランキング2位のズベレフは、好調を維持し世界ランキング首位を争うべく、大きな野心を抱いてこの試合に臨んでいた。しかしジョコビッチは、大舞台での長年の経験を頼りに、その勢いを食い止めることに成功した。

ジョコビッチは準決勝で世界ランキング6位のロシア、ダニール・メドベージェフと対戦する。メドベージェフはアルゼンチンのフランシスコ・セルンドロを7-6（7-4）、6-3のストレートで下し、同じく準決勝に進出した。テニスファンは、この競技を代表する2人のスター選手による好勝負を心待ちにしている。