セルビアのノバク・ジョコビッチが、ドキュメンタリー映画『冬の狼』を通じて自身のスポーツ人生の異なる一面を明かそうとしている。来週木曜日に「プライム・ビデオ」で初公開される同作は、4大大会での24度の優勝から、パリ2024でのオリンピック金メダル獲得に至るまで、テニス界のレジェンドの主要な節目を振り返る内容となっている。

「スポルト」紙とのインタビューで、ジョコビッチはこの映画のタイトルを選んだ理由を明かし、それは最も困難な状況に立ち向かい、すべての条件が自分に不利に見えるときに内なる強さを探し求める力を反映していると説明した。そして人間はそうした瞬間に「最も困難な瞬間を乗り越えることを可能にする、あの内なる強さと自信」を見出すのだと語った。

セルビアのスターは、自身のキャリアで最も重要な瞬間の一つを振り返り、パリ2024オリンピックのテニス決勝でスペインのカルロス・アルカラスを破ったときのことに言及。その勝利はスポーツ的な価値だけでなく、それが伴った個人的・家族的な感情ゆえに、自分の人生における特別な節目だと強調した。

ジョコビッチはパリでの出場は「おそらく自分の人生とスポーツ人生における最も重要な瞬間」だったと語り、妻と子どもたちがそばにいて共にその偉業を祝い、その後、国旗を肩に掛けてセルビアに帰国したことが、この経験を記憶により深く刻みつけたと述べた。

しかし、そうした思い出についてのジョコビッチの語りには、キャリアの最終段階への明確な示唆も含まれていた。彼は2028年のロサンゼルス・オリンピックまで現役を続けたいという願望を明かし、全米オープンがテニスコートでの最後の舞台になる可能性を匂わせた。

セルビアの選手は、近年ロサンゼルス・オリンピックへの出場を望んでいると幾度も語ってきたことを説明し、その舞台にたどり着ける能力があると信じていると強調した。しかし、加齢と、過去20年間と比べた競技プログラムの変化を踏まえ、あらゆる可能性に対して扉を開いたままにした。

ジョコビッチは、キャリアを通じて出場してきたのと同じ数の大会にはもはや出場していないと語り、この変化がスポーツ面での野心とコート外の生活との間でバランスを取ろうとするなかで、家族と過ごす時間をより多く与えてくれていると説明した。