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かつてバルセロナとACミランで活躍した名手ロナウジーニョが、イタリアでのプロ復帰に向けて準備を進めている。多くの人が実現不可能だと思っていた光景を、サッカー界が目にしようとしている。最後に公式戦に出場してから10年以上が経った今、ブラジルのレジェンドがイタリア3部の試合に出場することが正式に決まった。

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ブラジルのレジェンド、衝撃の復帰

46歳のロナウジーニョは11月15日、地元のライバルであるフォルリとの注目のダービーで、ラヴェンナの選手として正式にピッチに立つ。2015年にフルミネンセを離れて以来、初の公式戦となり、11年間に及ぶプロサッカーの試合からの空白に終止符を打つ。

ラヴェンナは6月、2005年のバロンドール受賞者との契約を電撃的に決め、イタリアの下部リーグに衝撃を与えた。しかし、ワールドカップ優勝経験者のロナウジーニョは、まだセリエCのラヴェンナではプレーしていない。マイアミで最初の発表が行われた後、8月にマリーナ・ディ・ラヴェンナの海辺で開かれたお披露目式に姿を見せただけだ。

「魔法の復活」

試合日を発表したクラブの公式声明は、この機会の大きさを伝えた。「世界の視線がスタディオ・ブルーノ・ベネッリに注がれることになるイベントだ」とクラブは宣言。「サッカー界全体が、あまりに夢のようで信じられないと思っていた。しかし今、私たちは華々しい復帰を正式に発表できる。魔法と笑顔、そして応援するチームやサッカーでのひいきを問わず、何世代ものファンを魅了してきた才能が戻ってくる」

ラヴェンナはまた、衝撃的な加入発表からの歩みを振り返った。声明は「マイアミでの発表から……マリーナ・ディ・ラヴェンナのビーチでのファンによる温かい歓迎まで、興奮と好奇心、信じられないという思いが入り交じる中、期待は高まってきた」と続けた。

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「ファンの想像力をかき立て、イタリア国外にも議論を広げたチプリアーニ会長の構想に、いま具体的な日付が決まった。ロナウジーニョはベネッリでプレーする。驚きの尽きない物語の新たな章が始まる」

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喜びをもたらしてきたレガシー

3部リーグへの移籍は、ロナウジーニョにとってイタリアでの2度目のプレーとなる。2008年から2011年にかけて、ACミランで実り多い3年間を過ごして以来だ。数々のタイトルに彩られたキャリアには、パリ・サンジェルマンやバルセロナで大きな活躍を見せた時期も含まれるが、ラヴェンナの首脳陣は、彼がもたらすものはタイトルだけにとどまらないと考えている。

クラブは世界中で愛される彼の特別な魅力を強調し、こう付け加えた。「勝ち取ったものによって記憶されるサッカー選手もいれば、人々にどんな気持ちを抱かせたかによっても記憶される選手もいる。ロナウジーニョは、予想外のプレー、創造性が輝く瞬間、スタジアムと世代をつないできた笑顔を通じて、サッカーを純粋な喜びに変えられる、まれな王者の一人だ」

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セリエCで上位につけるラヴェンナ、ダービーの日を待つ





Getty Images





ラヴェンナは現在、地域別に分かれたセリエCのグループで2位につけている。ロナウジーニョほどの実績を持つ選手の加入は、ピッチ内外で大きな後押しとなり得る。チプリアーニのレストラン事業を率いるクラブ会長のイニャツィオ・チプリアーニは、ブラジル人選手が輝かしいキャリアの最後のゴールをラヴェンナのユニフォーム姿で決めることが究極の夢だと公言している。

今、フォルリとのダービーを控え、すべての視線がスタディオ・ブルーノ・ベネッリに注がれている。ラヴェンナは間もなく訪れる一戦を、こう言い表した。「待ち時間はもうすぐ終わる。魔法がピッチに戻ってくる」