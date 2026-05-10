「ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト、フェイエノールトと新たな役員職について協議中」

ESPNのシンクレア・ビショップ氏によると、フェイエノールトはジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏をテクニカルマネージャーとして招聘する方向で協議中だ。ロッテルダムで4度目の就任となる可能性がある。

現在2位の同クラブは組織体制を見直し、ゼネラルマネージャーに加えテクニカルディレクターとテクニカルマネージャーを置く方針で、その一席にファン・ブロンクホルストが候補として挙がっている。

テクニカルマネージャーとして、彼は移籍を担当するテクニカルディレクターの指揮下に入る見込みだ。そのポストの最有力候補は、以前から名前が挙がっているベルギー人のデヴィ・リゴー氏とみられる。リゴー氏は現在クラブ・ブルッヘのスポーツディレクターを務めており、今年初めにもフェイエノールトと交渉を行っていたとヘット・ラステ・ニウス紙が報じていた。

1.FCユニオン・ベルリンでプロ部門ディレクター兼ヘッドスカウトを務めたオリバー・ルネルトも候補に挙げられている。

当初はテクニカルディレクター就任も噂されたが、現在はより控えめな役職になると報じられている。

彼が就任すれば、ロッテルダムでの4度目の在籍となる。ファン・ブロンクホルストは1993～1998年にDFとしてプレーし、2007年に選手として復帰した。

2015～2019年には監督としてリーグ1回、KNVBカップ2回の優勝を果たした。