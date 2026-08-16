フェイエノールトは日曜、ゴー・アヘッド・イーグルス相手に2点のリードを守れず、2-2の引き分けに終わるという厳しい結果に終わった。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は記者会見で、残り3分でようやく投入されたシャキール・ファン・ペルシーについても質問を受けた。

フェイエノールトは日曜、前半のヒヴァイ・ゼヒールと上田綺世のゴールで、夢のような午後に向かっているかに見えた。だが後半に入るとロッテルダムのクラブは崩れ、ゴー・アヘッドはスーレン・テングステットとステファン・インギ・シグルザルソンの得点で追いついた。

ファン・ペルシーは87分、同点弾から7分後にルチアーノ・バレンテとの交代で出場した。ファン・ブロンクホルストはそれ以前に、後半の早い段階で攻撃のテコ入れとしてセム・ステインとゴンサロ・ボルジェスをピッチに送り出していた。

「シャキール・ファン・ペルシーは非常に大きな才能だ」と、ファン・ブロンクホルストは19歳のファン・ペルシーについて語った。「彼はそれを毎週示している。もちろん先週もそうだった」 ファン・ペルシーは先週のスパルタ・ロッテルダム戦でも、試合終了の8分前に途中出場していた。

「ただ、シャキールにはまだ他の選手たちのようなフィジカルの土台がない。ここ3、4年ほとんどプレーしていないからだ」 ファン・ペルシーはここ数年、何度も負傷に苦しめられてきた。1月には重い膝の負傷も負った。

5月中旬、ファン・ペルシーはプレシーズン中に復帰を果たした。そこでファン・ブロンクホルストは、「ファン・ペルシーを20分間プレーさせることもできたのではないか」と問われる。「それは可能だった」と指揮官は答えた。「ただ、今日は別の選択をした」

「だが、そういうのは試合中に下す判断だ。ただ、シャキールが最大で30分しかプレーできないことは、私にとっても彼にとっても明らかだ」とファン・ブロンクホルストは話し、ファン・ペルシーをセンターフォワードとしてしか見ていないことも明かした。

するとバレンタイン・ドリーセンがこう切り込んだ。「彼はボルジェスよりもひどいのか？」 ファン・ブロンクホルストはこう返した。「いや、分からないよ、バレンタイン。もちろん、その……彼はこれまで一度も左ウイングでプレーしたことがない。だから分からない」と指揮官は締めくくった。