ジョイヘイ：メキシコはワールドカップでイングランドを敗退させる有力候補だ

イングランド代表DFマーク・ジョイは、アステカ・スタジアムでのワールドカップベスト16メキシコ戦で、メキシコ代表が勝利候補だと語った。

この試合は日曜にメキシコシティで開催され、水曜のコンゴ戦で2-1の逆転勝利を収めたイングランド代表にとっての「ご褒美」となる。

トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、敵地での熱狂的な雰囲気を予想しつつ、ジョイヒーはユーロ2024準優勝のイングランドが共同開催国メキシコを相手に下馬評不利で臨むと語る。

グイヘイはFIFA公式サイトに「相手は強いしサポーターも後押しする。厳しい試合になるが、楽しみだ」と話した。

ジョイヒーはさらに「彼らはホームでプレーし、環境も熟知している。無失点で完璧な成績を残しており、ある意味優勝候補だ」と続けた。

さらに「こうした大会に参加するのは、強豪と戦い、熱狂的なサポーターの前でプレーするためだ。全員が楽しみにしている」と語った。

アステカ・スタジアムでは89試合中わずか2敗しかしていない。イングランドが同スタジアムに戻るのは、マラドーナの「神の手」ゴールでアルゼンチンに敗れてから40年ぶりだ。

試合は標高2200メートルで行われ、イングランドはコンゴ民主共和国戦で見せた粘り強さと忍耐力が再び求められる。

ジョイヘは「自分の性格は分かっている。重要なのは、こうした瞬間をどう乗り切るかだ」と語った。

さらに「頭の中でその場面を具体的に想像し、実際に訪れたときに驚かないようにする」と語った。

最後に「重要なのは、その瞬間に自分の性格を引き出し、強いアイデンティティを保つことだ」と結んだ。