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バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、先日のエル・クラシコでの敗戦による精神的な痛手を語り、レアル・マドリーに敗れたことはクラブにとって大きな打撃だったと述べた。一方で、宿敵相手の敗戦にも屈することなく、今季の目標を堅持。主要タイトル獲得への挑戦はまだ終わっていないと強調した。

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エル・クラシコ敗戦の影響を検証

ラポルタ会長は、日曜日のマドリード戦での敗戦がクラブのサポーターにとって大きな痛手だったことを認めた。一方で、チームの今季の目標はまだ達成可能だという考えを崩していない。ロンドンでのバロンドール授賞式を前に、会長は重要な一戦で直面した困難を振り返った。バルセロナはピッチ上で、普段のように戦術面で試合を支配することができなかった。

「日曜日の敗戦は大きな痛手だったが、我々の目標は変わっていない。チームには非常に若い選手が多く、彼らはすぐに立ち直れる。自分たちの試合はできなかったが、我々はまだ首位にいる」とラポルタ会長は語った。発言は『マルカ』が伝えている。

ダービー敗戦も冷静さを求めるラポルタ会長

会長は現在のチームの若さを強みと捉え、選手たちにはダービーでの敗戦を乗り越える力があるとの見方を示した。内容には改善すべき点が多かったものの、ラポルタ会長が訴えたのは動揺せずに歩みを続けることだ。新たな指導体制の下で大きな期待を抱かせるスタートを切った今季を、1試合で決めつけるべきではないとの考えを強調した。

「あなたは的確に分析していたし、我々の監督もそうだった。相手は我々のキープレーヤーをマークしてきた。だが、これは短距離走ではなくマラソンだ。前に進み続けなければならない。我々はまだ首位にいる」と述べた。

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ハンジ・フリックの哲学に全幅の信頼

ラポルタ会長の楽観的な見方の中心にあるのは、ハンジ・フリックの仕事だ。会長はフリックをバルセロナに理想的な監督と評した。また、クラブの歴史的な理念を守りながら、現代的な要素を取り入れる姿勢が、今年に入ってフリックを招聘した主な理由だったと明かした。ドイツ人監督は、バルセロナのサポーターが求める伝統的な要素と、より直接的で縦に速い攻撃を融合させている。

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「フリックはバルセロナにとって理想的な監督だ。彼は我々独自のサッカースタイルを理解している。ハンジを選んだのは、彼が掲げる哲学、つまり我々が気に入っている縦に速いプレースタイルが理由だ。我々はラ・リーガを2年連続で制しており、今年も優勝したい。チャンピオンズリーグでも優勝したい」とラポルタ会長は説明した。

欧州での目標と戦術的なアイデンティティー

チャンピオンズリーグ制覇は、クラブ幹部にとって引き続き最優先事項の一つだ。バルセロナはここ数シーズン、そのタイトルに手が届いていない。ラポルタ会長は、フリックがチームに浸透させた戦術的規律、とりわけ積極的に高く設定する最終ラインと絶え間ないプレスが、欧州の強豪と再び渡り合う鍵になると考えている。

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「これまで手が届いていないチャンピオンズリーグの優勝に、我々は大きな期待を抱いている。彼のサッカーは3つの『P』、ポゼッション、ポジショニング、プレッシングを基盤としている」とラポルタ会長は締めくくった。