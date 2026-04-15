ジョアン・ラポルタ会長は、チャンピオンズリーグ敗退を受け、バルセロナがUEFAに再抗議すると発表した。クラブは先週も抗議したが、「受理不能」とされていた。

バルセロナはホームで行われたアトレティコ・マドリード戦後、センターバックパウ・クバルシのレッドカードやマルク・プビルのハンド未判定などを理由にUEFAへ正式申し立てを行った。

クラブは、①問題の場面での主審とVARの通信記録開示、②主審イシュトヴァーン・コヴァチの過失認め、③同主審の出場停止、④VARクリスチャン・ディンガートの出場停止、の4措置を要求した。

月曜日、UEFA統制・倫理・懲戒委員会は抗議不受理を決定し、追及は終了した。

しかし、ラ・リーガ首位のクラブ会長は諦めていない。「この判定は受け入れられない。UEFAに追加の申し立てを行う」と語った。

「第1戦でクバルシに与えられた退場はイエローカードすべきだった。第2戦でエリックにも同じことが起きた。どちらもレッドカードは不当だ。フェランのゴールは正当で、オルモにはPKが与えられるべきだった。フェルミンへのファウルも許せない」と怒りを露わにした。

「彼らが私たちにしたことは決して受け入れられず、見過ごすこともできない」と63歳のスペイン人実業家は語った。