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チェルシーのFWジョアン・ペドロが、スタンフォード・ブリッジで遂げた目覚ましい変貌について語り、シャビ・アロンソの助けでプレミアリーグにおいて新たな高みに到達した経緯を明かした。ブラジル人アタッカーはまた、チェルシーのチーム内に不和が生じないよう、コール・パーマーと最初に交わした会話についても語った。

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シャビ・アロンソの下での戦術転換

チェルシーは現在、アロンソの戦術構想の恩恵を受けている。スペイン人指揮官が好む3-4-2-1のシステムが、ペドロの力を発揮するための理想的な土台となっている。ブラジル人FWは、以前のシーズンよりはるかにまとまりを増したチームの攻撃の中心となった。ペドロは、今季序盤にリーグ屈指の決定力を示せている主な理由は、現在のチームの形にあると考えている。

ブラジル人FWは『ESPN』のインタビューで、「チェルシーではとても居心地がいい。今季はこれまでとは違うシーズンだ。監督が大きな自信を与えてくれるし、それが今季ここまでの僕のパフォーマンスに大きく影響していると思う」と語った。

コール・パーマーとの絆

Getty Images

2025年にアメックスから加入したペドロは、自分の考えを明確に伝えるため、パーマーと話すことを優先した。2人が同じポジションを争うのではないかという懸念もあったが、ペドロはイングランド代表選手に対し、特定の役割を奪い合うのではなく、互いの能力を生かすために来たのだとすぐに伝えた。

ペドロは「僕は助けに来たのであって、彼のポジションを奪いたいわけじゃない。そういうことは一切ないと伝えた。そこから友情が生まれ、ピッチ内外で今も続いている。僕にとって大きな助けになっているのは、そして今はモーガン（ロジャース）にとってもそうだけど、僕たちがピッチ内外で本当に仲が良いことだと思う。いつも冗談を言い合っているよ」と説明した。

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ペドロはプレミアリーグわずか6試合で、すでに5ゴール3アシストを記録。トップ4入りを目指すチームにとって、その重要性が増していることを示す数字だ。「コールとモーガンが助けてくれて、パスを供給してくれる。シーズンのスタートが本当に良かったことは分かるはずだ。だから、僕たちにとって本当に良いシーズンになると思う」

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チェルシーのチームへの適応

スタンフォード・ブリッジのように重圧の大きい環境に入ることは、どの選手にとっても容易ではない。だが、25歳のペドロは、すぐに適応できたのはチームの温かい歓迎のおかげだと語る。カルロ・アンチェロッティ監督が選ぶ2026年ワールドカップのブラジル代表メンバーから外れたものの、クラブでの務めに集中し続けている。プレミアリーグで真の9番へと成長する上で、経験豊富な選手や他のスター選手たちの支えが重要だったと強調した。

「僕がうまく適応できたのは、ここにはしばらく9番がいなかったからだと思う。加入したとき、選手たちは本当に親切にしてくれた。温かく迎え入れ、僕を助けたいと思ってくれたし、実際に助けてくれた。だから、これほど順調に適応できたんだと思う」と話した。

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ワトフォードで培った逆境に負けない強さ

Getty Images

ペドロがイングランドサッカー界のトップに至るまでの道のりには、困難もあった。特にワトフォード時代がそうだった。本人は、同クラブが2022年に降格したことをキャリアの転機に挙げる。若いブラジル人選手の多くなら、トップリーグでプレーし続けるためにすぐに移籍先を探したかもしれない。だが、ペドロは残留し、チャンピオンシップで戦うことを選んだ。その決断が、チェルシーほどのクラブで成功するために必要な精神的な強さを育んだと考えている。

ペドロは「ここで成功する上で決定的だったのは、ワトフォードが2部に降格しても僕が残ったときだと思う。懸命に取り組み、その困難を乗り越えられると証明した」と振り返った。「僕たちブラジル人選手は、ヨーロッパに来れば何もかもうまくいくと思いがちだ。でも、そうならないこともある……。そして諦めてしまうこともある。だけど、あのとき僕は自分に言い聞かせたんだ。『いや、僕はここに来た。ここで成功するんだ』と」