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シャビ・アロンソは、アンフィールドで行われるカラバオカップの一戦で、チェルシーが自身の古巣リヴァプールから得点すれば喜ぶと強調した。チェルシーはブラジル人のスターFWジョアン・ペドロを欠いて得点を狙わなければならない。ジョアン・ペドロは、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われたトッテナム・ホットスパーとのダービーで0-2と惨敗した前日の練習で太ももを痛め、数週間の離脱が見込まれている。

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アロンソ、リヴァプール戦でも喜びを表すと明言

アロンソは、選手として5年間を過ごしたリヴァプールに今も愛着を抱いている。在籍中にはFAカップを制し、2005年にはイスタンブールで行われたACミランとのチャンピオンズリーグ決勝で同点ゴールを決め、優勝を果たした。しかし、カラバオカップの一戦を前に、チェルシーの指揮官は、古巣相手にゴールを決めた際の喜びを控えめにする選手たちにならうつもりはないと明言した。

「もちろん、間違いなく喜びを表す」とアロンソは語った。「敬意は十分に払う。選手として過ごしたリヴァプールには、間違いなく温かい思いがあるからだ。でも今は立場が違う。自分のチームを支えなければならないし、クラブを支えなければならない。私は自分のクラブのために戦う。得点すれば、敬意を十分に払いながら喜びを表す」

ジョアン・ペドロの負傷でチェルシーの前線は人員不足に

ペドロはアンフィールドへの遠征を欠場する見込みで、マンチェスター・ユナイテッド、サンダーランドとのプレミアリーグの試合も欠場する見通しだ。25歳の同選手は、少なくとも次の代表戦期間まで離脱することになる。これにより、アロンソが起用できる本職のストライカーは2人。35歳のダニー・ウェルベックと、夏にストラスブールから加入して以来まだ出場していないエマニュエル・エメガだ。

ウェルベックは先発が予想される。コンディションは万全だったものの、スパーズ戦では88分からの出場にとどまっていた。アロンソは代わりにジェオヴァニ・ケンダを投入し、モーガン・ロジャーズを偽9番として起用したが、チェルシーはトッテナムを脅かせず、前線にロングボールを蹴り込んで好機を待つ場面が多かった。

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アロンソ、リヴァプール行きを選ばなかった理由を説明し、ヴィルツを擁護

監督としての歩みが違っていれば、アロンソはアンフィールドでホーム側のベンチに座っていたかもしれない。ユルゲン・クロップが退任する際の2024年、アロンソは初めてリヴァプールと結びつけられた。そのことについて問われると、こう答えた。「当時、私は（バイヤー・）レヴァークーゼンにいて、状況は把握していた。でも残ることを決めた。それが当時の私の決断だった」

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アロンソはレヴァークーゼンでフロリアン・ヴィルツを指導した。リヴァプールが1億1600万ポンドで獲得した同選手への批判について問われると、こう語った。「私がここにいる主な理由の一つは、レヴァークーゼンで彼と過ごした時間だ。彼は特別な選手だった。私を大いに助けてくれたし、私も彼から多くを学んだ。今はリヴァプールにいるので、彼のことを追っている。次のステップにはいつも興味深いものがあると分かっているし、彼はそこに近づいている」

アロンソとチェルシーの今後は？

チェルシーはダービーでの敗戦から立ち直るべく、アンフィールドへ向かう。アロンソの古巣を相手に、ウェルベックが前線の先頭に立つ可能性が高い。

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その後、チェルシーは代表戦期間までにプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッド、サンダーランドと対戦する。アロンソはこの3試合すべてで、ペドロ抜きで得点を奪う方法を見つけなければならない。



