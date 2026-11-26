共有 GOALをGoogleでフォロー

来年1月の冬の移籍市場開幕を間近に控え、サウジアラビアのアル・ナスルのサポーターに、クラブが成立させる可能性のある新戦力獲得をめぐる朗報が届いた。

広告

アル・ナスルは昨夏の移籍市場で目立った補強を実現できなかった。ロシャン・サウジリーグ機構から厳しい財務監視措置を課されていたこともあり、獲得したのはスペインのマジョルカから加入したポルトガル人MFサム・コスタのみにとどまった。

また、サウジアラビア紙『オカズ』によると、こうした措置は終わりが近づいており、財政危機は解消目前だという。それは次の冬の移籍市場が開幕する前に実現する可能性もある。

そうなれば、首都のクラブは次の冬の移籍市場でいくつかの大型補強に踏み切ることになり、昨夏に十分な戦力強化ができなかった失敗を取り戻すことになる。

スポーツ部門は数日中に執行委員会と重要な会議を開き、チームに必要な補強を検討するとともに、冬の移籍市場で戦力を強化するための選択肢について協議する予定だ。

広告 広告

一方で同紙は、一部の報道で伝えられたような、アル・ナスルが現時点で特定の選手の獲得に向けて交渉に入っているとの情報を否定した。すべては財務監視措置が正式に終了するかどうかにかかっているという。

Related Topics

首都のクラブが最近見せた唯一の動きは、ポルトガル人スターのジョアン・フェリックスと契約延長条項の発動で合意したことだ。当初は今季終了までとなっていた契約は、これにより2029年までとなった。

また、サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』は昨日の水曜日、アル・ナスルがジョアン・フェリックスと会談し、彼の将来に最終的な決着をつけ、ここ最近浮上していた議論に終止符を打ったと伝えていた。

広告

同紙によると、 アル・ナスルはこのポルトガル人スターに対し、2029年まで契約を更新すること、そして延長条項を破棄したり今季終了後に契約を売却したりする意向はないことを伝えた という。

これに対しフェリックスは、サウジアラビアのクラブの決定を歓迎した。首都リヤドでアル・ナスルとともに過ごす日々に安らぎを感じていると語り、この経験こそが最近のポルトガル代表復帰の最大の要因だったとの考えを示した。

広告

アル・ナスルは一昨年夏の移籍市場でチェルシーからジョアン・フェリックスを獲得した。報道によれば、移籍金は3000万ユーロだった。

『アル・リヤディヤ』紙が以前報じたところでは、2025年夏に結ばれた契約には、アル・ナスルが選手を手放す意向を明確に通知しない限り、2シーズンの自動延長が適用される条項が含まれている。

広告

ジョアン・フェリックスがサウジアラビアのチームに残留する場合、チェルシーには追加で2000万ユーロが支払われることになる。

その場合、フェリックスの年俸は延長される2シーズンで1000万ユーロから1250万ユーロに増え、そのほかの特典も与えられる。

広告

一方、アル・ナスルが来る6月1日までの期限内に退団条項を発動した場合、移籍にかかる費用は3000万ユーロに抑えられ、選手は自動的にロンドンのクラブへ戻ることになる。

ジョアン・フェリックスは2025年7月にアル・ナスルに加入し、チームの主力の一人となった。そして今、その将来は来る6月1日までに下されるべき決断に委ねられている。

広告

アル・アウワル・パークにやって来て以来、このポルトガル人スターはアル・ナスルで公式戦63試合に出場し、34ゴール28アシストを記録している。

チームとしての成績では、ジョアン・フェリックスは昨季アル・ナスルを7年ぶりのロシャン・サウジリーグ優勝に導いた。さらにAFCチャンピオンズリーグ2でも決勝に進出したが、日本のガンバ大阪に0-1で敗れた。