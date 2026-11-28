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サウジアラビアのアル・ナスルでスターとして活躍する27歳のジョアン・フェリックスが、2019年夏のアトレティコ・マドリー移籍という、キャリアにおける最も重要な転機の一つを振り返った。

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ジョアン・フェリックスが『レコルド』紙のインタビューで語った発言を、『スポルト』紙が伝えた。フェリックスは、アトレティコ・マドリー加入という選択が、自身のキャリアにとって最適ではなかったかもしれないと認めている。

フェリックスは、ポルトガルリーグのベンフィカで目覚ましい活躍を見せた後、1億2600万ユーロの移籍金でマドリードのクラブに加入した当時を振り返った。この金額によって、彼の移籍はアトレティコ・マドリー史上最高額となり、交渉の行方を左右する大きな要因にもなった。

ポルトガル人選手は「アトレティコ・マドリーは、サッカー的に見て僕のプレースタイルにとって理想的な選択肢ではなかった。正しい選択をしなかったと感じている。でも、後悔しているわけではない」と語った。

さらに「もっと良い移籍先を選べたか？たぶんそうだと思う。でも、契約解除金を支払うと申し出たのは彼らだけだったし、会長がそのオファーを断れるはずもなかった。1億2600万ユーロだ。そんな金額を断る会長なんていない。だから、僕の行き先はアトレティコ・マドリーになるしかなかった」と続けた。

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メトロポリターノでのジョアン・フェリックスの日々は、高額な移籍金がもたらした大きな期待と、定期的な出場機会を得るための苦闘に特徴づけられるものだった。

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また、ディエゴ・シメオネ監督とのサッカー面での関係も望ましいレベルには至らなかった。チェルシーとバルセロナへの2度のレンタル移籍を含め、チームを離れる期間を何度か経たのち、ジョアン・フェリックスは最終的にクラブを去ることになった。

『レコルド』紙とのインタビューでは、当初は自身の移籍が持つ莫大な経済的規模を理解していなかったことも認めた。わずか数カ月で状況は一変し、ベンフィカで出場機会に苦しんでいた立場から、世界のサッカークラブに加入した選手の中でも最も高額な一人となったのだ。

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「1億2600万ユーロという金額が何を意味するのか、完全には理解していなかった。12月には試合に出ていなかったのに、その6カ月後にはその金額で売られた。すべてがあっという間に起きて、考える時間もなかった」

ジョアン・フェリックスは、移籍金の高さによって自身のパフォーマンスが常に批判の目にさらされていたと考えているが、それが試合への臨み方に影響することは許さなかったと強調する。また、あの移籍はアトレティコ・マドリーが自身の能力に大きな信頼を寄せていた証しだとも捉えている。

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「1000もの理由があって、物事は望んだようには進まなかった。僕のミスもあったし、全体的に見ればほかの人たちのミスもあった。でも、他人のせいにするのは好きじゃない。最初から最後まで一番の責任は自分にあったと思っているけどね」と力を込めた。

そして最後に「最初のうちは、いくつかのことに正しく向き合えなかった。でも、常に前を向いて過去は忘れなければならない。起きてしまったことは変えられないし、今はこれまでで最高の状態にあると感じている」と締めくくった。