ポルトガル代表のコーチングスタッフは、日曜夜に行われるネーションズリーグ第2節のノルウェー戦で、ブルーノ・フェルナンデスを起用する賭けに出ないことを決定した。同ミッドフィルダーは、ポルトガルが1-0で勝利したウェールズ戦で軽傷を負っていた。

ポルトガル人指揮官は土曜の記者会見で、フェルナンデスが同試合を欠場すると述べ、次のように説明した。「この試合でブルーノ・フェルナンデスを賭けに出すよりも、来る木曜のデンマーク戦で彼を頼れるようにしておくほうがよい」

一方、指揮官はノルウェー戦でクリスティアーノ・ロナウドを先発起用するかどうかについては態度を明らかにしなかった。ウェールズ戦で67分に交代した同選手は、最終決定を下す前に土曜のトレーニングで状態を評価されると述べた。

指揮官はロナウドについて、ベンチスタートとする可能性を示唆しつつ、こう語った。「彼はジョアン・ネヴェスと同じ年齢ではない。今夕のトレーニングでいくつかの指標が得られるだろう。その後、彼と話し合うつもりだ」。ノルウェー代表はアーリング・ハーランドが牽引している。

コーチングスタッフは、ウェールズ戦でベンチスタートとなり終盤に出場したジョアン・ネヴェスのコンディションについても慎重に対応していたが、ノルウェー戦では先発が見込まれている。

指揮官は、パリ・サンジェルマンの同選手が軽傷を抱えて代表の合宿に到着し、MRI検査を受けたことを明らかにした。その後、ノルウェー戦での先発起用に向けて、ウェールズ戦では休養を与えると本人に伝えたという。

また、ウェールズ戦の後半に疲労を感じて交代したヌーノ・メンデスも出場可能な状態となった。