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バルセロナのGKジョアン・ガルシアは、チャンピオンズリーグがクラブの主要な目標である一方、それがチームにとって心理的な重荷になってはならないと強調した。スペイン代表の合宿地で語ったガルシアは、過去の大会で陥った落とし穴を避けるため、欧州の戦いにはバランスの取れた姿勢で臨む必要があると訴えた。

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欧州制覇への目標と精神的な重圧

ガルシアが今季のクラブに寄せられる期待について語り、特にチャンピオンズリーグを巡る重圧に言及した。過渡期を経て、バルセロナには再びクラブサッカー最高峰のタイトルを争うことが期待されている。しかし、ガルシアはその期待がロッカールームにもたらしかねないプレッシャーを警戒する。チームの意欲は高いとしながらも、タイトルのことよりピッチ上でのプレーに集中しなければならないと考えている。

ガルシアは『ムンド・デポルティーボ』にこう語った。「もちろん、チャンピオンズリーグはラ・リーガ、コパ、スーペルコパと同じく、僕たちの目標だ。難しいことは分かっているが、僕たちにはすべての大会で優勝を目指して戦えるチームがあると思う。チームの意欲はとても高い。目標ではあるけれど、執着してはいけない。それが悪い結果につながることもあるからだ。野心的で厳しい目標であることに変わりはないし、僕たちにはそれに挑む意欲がある」

成長と戦術上のリスク

加入後の日々を振り返ったガルシアは、自身の大きな成長と、バルセロナのGKに求められる独特の戦術的役割への理解が深まったことを語った。積極的に高いディフェンスラインを敷く戦い方では、GKが時に3人目のセンターバックのように振る舞い、最終ラインの背後をカバーする必要がある。このリスクの高いアプローチは識者の間で議論を呼んできたが、ガルシアは戦術全体としての利点を強く信じている。

「今もこのスタイルや、改善しなければならないさまざまな面に適応しているところだ。少しずつやりやすさを感じるようになり、自分に何ができて何ができないのか、いつ動くべきで、いつ動くべきではないのかも、より明確になってきた。それも学び続け、成長していく過程の一部だと思う。このまま続けていきたい。僕もチームも少しずつ良くなり、経験を積んでいると思う」と、スペイン人GKは説明した。

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モウリーニョの影響にどう対処するか

ジョゼ・モウリーニョがサンティアゴ・ベルナベウのベンチに復帰したことで、今季のバルセロナとレアル・マドリーのライバル関係は一段と激しさを増している。対立を辞さない姿勢や審判の判定に関する度重なる発言で知られるポルトガル人指揮官の存在により、優勝争いを巡る外部の「雑音」も大きくなった。それでもガルシアは、バルセロナの選手たちはモウリーニョのチームに付き物の心理戦に惑わされてはならないと強調した。

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「そうしたことからは、もう少し距離を置いて、自分たちに集中すべきだと思う。自分たちの状態が良く、やるべきことをしっかりやれば、外で相手が何をし、何を言おうと影響は受けないとはっきり分かっている。特にロッカールームの中で、そうしたことを気にしすぎるのは間違いだ。もちろん外では違うけれど、ロッカールームではあまり目を向けるべきではないと思う」とガルシアは語った。

ガルシアにとって重要な代表戦期間

ガルシアは現在、重要かつ厳しい日程が控える代表戦期間にスペイン代表としての任務を果たしている。チームは11月12日、歴史ある都市プラハでチェコ代表との重要なアウェー戦に臨む。この試合で良い結果を得ることは不可欠だ。

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その難しいアウェー戦からわずか3日後、スペイン代表はマドリードに戻り、メトロポリターノで行われる大一番に臨む。そして、この過密な代表戦日程の締めくくりには、ガルシアとチームメートが強敵イングランド代表との注目の一戦に挑む。選手本人とチームの目標にとって、まさに行方を左右する期間となる。