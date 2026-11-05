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ジュード・ベリンガムは、AEKアテネとの劇的なチャンピオンズリーグでの勝利に貢献し、チームメイトの勝利への強い意志を称賛した。イングランド人MFは、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームが2度の劣勢をはね返して勝ち点3を手にした熱戦でMVPに選ばれた。

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マドリー、劇的な勝利でチャンピオンズリーグを制す

ベリンガムがマン・オブ・ザ・マッチにふさわしい活躍を見せ、マドリーはチャンピオンズリーグでAEKアテネとのアウェー戦に3-2で競り勝った。ギリシャでの難しい一戦で、イングランド人MFがモウリーニョ率いるチームの重要な逆転劇をけん引した。

試合開始からわずか12分でアブバカリ・コイタに先制点を許したが、イングランド代表のベリンガムが32分にヒールキックで同点ゴールを決め、反撃の口火を切った。後半には75分にスタヴロス・ピリオスがAEKのリードを取り戻したものの、マドリーはその3分後、キリアン・エンバペのゴールで追いつく。そして試合終了間際、フェデリコ・バルベルデがペナルティーエリア外から強烈なシュートを決め、マドリーに勝利と勝ち点3をもたらした。

ベリンガム、レアル・マドリーの勝利への強いメンタリティーを称賛

試合終了後、ベリンガムはすぐさまチームの団結力を称えた。今季の成功には、勝利を追い求め続ける姿勢こそが必要だと考えている。

「非常に厳しい試合だった」とベリンガムはクラブの公式サイトで語った。「勝つために懸命に戦い、2度追いついた。今季のチャンピオンズリーグを戦っていく上で、非常に重要な勝利だ」

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「またしても逆転勝利だが、これがレアル・マドリーのメンタリティーだ。シーズンの残りも、この姿勢を保たなければならない。大きな意欲を持ってバレンシアに向かう。最も重要なのは次の試合だから、勝てればいいね」

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ベリンガム、ククレジャとバルベルデの重要な貢献に言及

ベリンガムのこの試合最初のゴールは、チームメイトのマルク・ククレジャによる正確なパスから生まれた。自身のプレーを振り返り、ベリンガムは「本能と、少しの技術があった。マルクから素晴らしいボールが来た」と話した。

だが、とりわけ目を引いたのはバルベルデの鮮やかな決勝ゴールだった。ベリンガムは中盤でコンビを組む同選手の卓越した技術を惜しみなく称えた。

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「僕のゴールよりずっと良かった」とベリンガムはバルベルデの得点について問われ、認めた。「フェデがあんなシュートを打つのは驚きではない。でも、チームの反応を見れば分かるように、僕たちにとって非常に重要なゴールだった。勝ち点3を取れてとてもうれしい」

モウリーニョ、重要なバレンシア戦に照準

モウリーニョ率いるチームは、すぐに国内リーグへと気持ちを切り替えなければならない。マドリーは今週土曜日、ラ・リーガでバレンシアとメスタージャで対戦する。開幕から11試合で勝ち点27を獲得し、現在リーグ3位。首位バルセロナとの勝ち点3差を縮めるためにも、今週末の勝利は欠かせない。