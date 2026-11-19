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ジュード・ベリンガムは、レアル・マドリーとの長期的な契約を結ぶ前に満たすべき2つの具体的な条件を、クラブ幹部に伝えたと報じられている。ワールドカップ以降に調子を大きく上げたイングランド代表MFは、現行契約を数年残しながら、すでに契約延長に向けた交渉の対象となっている。

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レアル・マドリーが交渉開始、ベリンガムは条件を提示

レアル・マドリーは、現行契約が2029年まで残るベリンガムについて、待遇を改善した新契約に向けて代理人との話し合いを始めた。Ok Diarioによると、クラブは好調なMFに報いたい考えだが、ベリンガムは契約書にサインする前に満たすべき2つの条件を明示している。

まず、ベリンガムは ヴィニシウス・ジュニオールと同じ給与水準に入ること を望んでいる。初期段階の交渉では、ヴィニシウスの現在の年俸と同水準となる年間約2200万ユーロが出発点となっているが、その金額だけで合意に至るかは不透明だ。

競技面での保証とロッカールームでの影響力

金銭面の条件に加え、ベリンガムはクラブの競技面での方針について具体的な保証を求めている。首脳陣が描く長期的なビジョンを明確に示すこと、そしてラ・リーガとチャンピオンズリーグで優勝を争える戦力を維持することを望んでいる。

バルデベバスでは、クラブ幹部がベリンガムのピッチ上での活躍とピッチ外でのプロ意識の両方を高く評価している。特に、スペイン語を短期間で習得し、試合中にチームメイトと円滑に意思疎通を図れるようになったことや、ロッカールームでより大きな責任を担っていることを重視している。

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ベルナベウで主力の確保を進めるレアル・マドリー

レアル・マドリーがベリンガムとの契約延長を目指す動きは、もう一人の重要な若手選手を確保した最近の動きに続くものだ。 アルダ・ギュレルは新たな契約延長にサインし 、2032年6月までベルナベウにとどまることになった。実績ある主力選手を軸に今後のチームを築こうとするクラブにとって、ベリンガムの長期契約を確保することが次の大きな一歩となる。

ワールドカップ以降に調子を明らかに上げたことで、チームにとってのベリンガムの価値はさらに高まっている。ジョゼ・モウリーニョ監督の下で自身に合わせた役割を担い、今季ここまで16試合で5ゴール4アシストを記録している。

レアル・マドリーを待つ重要な交渉

ベリンガム側とレアル・マドリー首脳陣の交渉は続いており、両者はまだ最終合意に至っていない。クラブにとってMFの残留は明確な優先事項だが、給与面での希望との差を埋め、納得のいく競技面の計画を示せるかどうかが、契約成立までの速さを左右する。